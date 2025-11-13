Американските компании заработија милијарди долари за време на израелската инвазија на Газа

0 SHARES Сподели Твитни

Американските компании за оружје заработија милијарди долари за време на израелската инвазија на палестинската територија Газа, која траеше повеќе од две години.

Војната беше катастрофална за Палестинците и значително го зголеми непријателството меѓу Израел и другите земји на Блискиот Исток. Борбите низ регионот создадоа нова можност за одбранбените компании во Америка, а во помала мера и за технолошките гиганти на Западниот брег.

Поголемиот дел од трошоците ги сносат американските даночни обврзници. Израел обично добива 3,3 милијарди долари годишно во странско воено финансирање, а таа сума се зголеми повеќе од двојно на 6,8 милијарди долари минатата година. Оваа сума не ги вклучува формите на помош без пари.

Американската компанија што имала најмногу бизнис со Израел од почетокот на војната во Газа е „Боинг“. Минатата година, САД одобрија продажба на борбени авиони „Боинг Ф-15“ во вредност од 18,8 милијарди долари на Израел, а испораките се закажани да започнат во 2029 година.

Оваа година, одобрени се разни партнерства во кои Боинг игра водечка улога за продажба на водени бомби и придружни комплети во вредност од 7,9 милијарди долари. Тоа е далеку повеќе од 10-те милијарди долари што Израел вети дека ќе ги купи од Боинг во 2018 година во текот на следната деценија и претставува значаен дел од тековните нарачки на компанијата од 74 милијарди долари.

Други компании кои обезбедиле одобрена продажба на оружје се „Нортроп Груман“, која снабдува резервни делови за борбени авиони; „Локид Мартин“, снабдувач на високопрецизни ракети; и „Џенерал Дајнамикс“, снабдувач на 120-милиметарските проектили испукани од израелските тенкови „Меркава“.

Најголемите продажби на одбранбени производи одобрени од Вашингтон се за борбени авиони и наведувани бомби, што ја одразува клучната улога на воздушното бомбардирање во конфликтот. Договорите поврзани со копнени операции, булдожери, противтенковски ракети и возила за транспорт на војници и тенкови претставуваат многу помали износи.

Израелските оклопни борбени возила „Еитан“, кои се широко користени низ цела Газа, се опремени со каросерија произведена во Ошкош, Висконсин, и мотор произведен од американската единица „Ролс-Ројс“ во Мичиген. Оклопните булдожери „Катерпилар Д9“, кои се користат за расчистување на урнатини и уништување куќи и други објекти, станаа вообичаени.

Во некои случаи, компаниите се соочија со негативни реакции од инвеститорите и вработените за продажба на израелската војска. Во текот на изминатата година, три норвешки инвестициски фондови ги продадоа своите удели во „Ошкош“, „Палантир Технолоџис“, „Катерпилар“ и „Тисенкруп“ поради употребата на нивните производи во војната во Газа. На 1 октомври, пензискиот фонд ABP, најголемиот во Холандија, со повеќе од 400 милијарди долари под управување, го продаде својот удел од 448 милиони долари во „Катерпилар“, наведувајќи загриженост за Газа.

Во август, Германија соопшти дека повеќе нема да одобрува извоз на оружје за Израел за употреба во Појасот Газа додека не се донесе нова одлука.

Во септември, „Мајкрософт“ го блокираше пристапот на израелското Министерство за одбрана до некои услуги во облак како одговор на протестите на вработените. Пред војната, „Мајкрософт“ и партнерството помеѓу „Гугл“ и „Амазон“ имаа договори со Израел за обезбедување услуги за вештачка интелигенција и услуги за облак-компјутинг за војската.

Во меѓувреме, гигантот за вештачка интелигенција Палантир, ко-основан од сојузникот на Трамп, Питер Тил, склучи партнерство со израелското Министерство за одбрана во јануари 2024 година. На конференција во мај оваа година, извршниот директор на Палантир, Алекс Карп, одговори на обвинувањата на еден демонстрант дека Израел ја користи технологијата на Палантир за убивање Палестинци, велејќи дека убиените биле „претежно терористи“.

Во годишниот извештај на компанијата за 2024 година се вели дека тековните операции поврзани со Израел не се значајни за финансиските резултати.

Американските компании, исто така, пронајдоа деловни можности како одговор на хуманитарната криза предизвикана од војната. Американскиот Стејт департмент во јуни соопшти дека доделил 30 милиони долари на Хуманитарната фондација за Газа, водена од поранешниот советник на Трамп, Џони Мур, за да ја надгледува дистрибуцијата на помошта. Фондацијата ги ангажираше американските изведувачи „Сејф рич солушнс“ и „Ју-Џи Солушнс“ да обезбедат безбедност за време на дистрибуцијата, која беше мачена со некомпетентност и насилство.

Во својот последен годишен извештај, „Локид Мартин“ изјави дека профитирал од зголеменото финансирање на одбраната од страна на САД поврзано со Израел и Украина, особено со купувањето муниција. Приходите во ракетната дивизија се зголемија за 13 проценти на 12,7 милијарди долари минатата година.

Во својот последен квартален извештај, италијанскиот изведувач „Леонардо“, чија американска единица продава приколки за цистерни на Израел, изјави дека меѓународната продажба треба да остане стабилна оваа година поради тековните конфликти во Украина и Израел.

За „Боинг“, кој се соочуваше со две години проблеми во синџирот на снабдување и штрајкови, меѓународната продажба на оружје беше ретка светла точка. Во својот извештај за заработката за 2024 година, компанијата соопшти дека нејзиниот одбранбен огранок добил поттик од постојаната побарувачка, бидејќи владите им даваат приоритет на безбедноста, одбранбената технологија и глобалната соработка во услови на променливи закани.

Администрацијата на Трамп продолжува да го поддржува Израел и бара одобрение од Конгресот за продажба на оружје на Израел од речиси 6 милијарди долари, вклучувајќи договор од 3,8 милијарди долари за хеликоптерите „Апачи“ на „Боинг“, што речиси би го удвоило сегашниот капацитет на флотата на Израел за овие авиони.

