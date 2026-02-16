Американските сили се качија на санкциониран танкер за нафта што се упати кон Венецуела во Индискиот Океан

0 SHARES Сподели Твитни

Американските сили се качија на уште еден санкциониран танкер за нафта во Индискиот Океан, откако го следеа од Карибите, како дел од напорите за таргетирање на нелегалните танкери за нафта поврзани со Венецуела.

Воениот персонал се качи на „Вероника III“ со „привилегија за посета, поморски притвор и качување“, соопшти Военото министерство во објава на социјалните мрежи во неделата.

Венецуела се соочуваше со санкции од САД за нејзината нафта неколку години и се потпираше на сомнителна флота танкери со лажно знаме за транспорт на сурова нафта.

„Бродот се обиде да го прекрши карантинот на претседателот Трамп – надевајќи се дека ќе избега“, соопшти Военото министерство во X, објави Телеграф.

„Го следевме од Карибите до Индискиот Океан, го намаливме растојанието и го намаливме. Ниту една друга нација нема дострел, отпорност или волја да го стори ова“, се вели, меѓу другото.

Доналд Трамп нареди карантин на санкционираните танкери во декември за да го зголеми економскиот притисок врз тогашниот претседател Николас Мадуро.

Следниот месец, Мадуро и неговата сопруга беа киднапирани во американска воена операција и однесени во Њујорк за да им се суди.

Неколку танкери избегаа од венецуелскиот брег по рацијата, вклучувајќи го и „Вероника III“, на кој беше качен преку ноќ.

„Меѓународните води не се рај. По копно, воздух или море, ќе ве најдеме и ќе ве изведеме пред лицето на правдата“, соопшти Военото министерство.

Военото министерство ќе им ја одземе слободата на движење на нелегалните актери и нивните полномошници во поморскиот домен“, се вели, меѓу другото.

Видеото објавено од одделот ги прикажува американските војници како се качуваат на танкерот.

„Вероника III“ е брод под панамско знаме, под санкции на САД поврзани со Иран, според веб-страницата на Канцеларијата за контрола на странски средства на Министерството за финансии.

Панамската поморска управа соопшти дека бродот повеќе не е регистриран откако неговото овластување беше откажано во декември 2024 година.

„Вероника III“ ја напушти Венецуела на 3 јануари, истиот ден кога беше заробен Мадуро, со речиси 2 милиони барели сурова нафта и нафтени производи, објави TankerTrackers.com на X.

„Од 2023 година, таа е вклучена во руска, иранска и венецуелска нафта“, соопшти организацијата.

