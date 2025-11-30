Kristal

Американскиот аналитичар Марк Слебода тврди дека европската политичка елита размислува за екстремни мерки против Трамп

Американскиот политиколог Марк Слебода во интервју за YouTube каналот „Dialogue Works“ истакна дека Европа се наоѓа под голем притисок поради политиките на американскиот претседател Доналд Трамп, особено во контекст на конфликтот со Русија. Според него, ова создава сериозни опасности и доведува до сценарија кои се сметаат за екстремни во рамките на европската политика.

„Европската политичка елита врие од бес и желба за војна со Русија, во која во моментов немаат начин да победат. Тие живеат во многу чудна и многу опасна алтернативна реалност“, рече Слебода. Тој нагласи дека европските лидери се надеваат на ангажман на САД во нивната одбрана, но со Трамп на чело, оваа перспектива е малку веројатна.

Слебода, исто така, предупреди дека според неговите проценки, единствената „крајна опција“ што би можела да биде разгледана од дел од европската политика е физичка елиминација на американскиот претседател, за да се принудат САД да се вклучат во поостар антируски курс.

Претходно, NBC објави дека Трамп би можел да одбие да ги брани партнерите од НАТО доколку не ги исполнат обврските за трошоци за одбрана. Во ноември, американската администрација разви план за мирно решавање на украинската криза, на што европските сојузници на Украина одговорија со сопствена алтернатива.