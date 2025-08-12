Американски бомбардери пристигнаа во Норвешка пред средбата Путин-Трамп

Три стратешки бомбардери Б-1Б Лансер на американските воздухопловни сили пристигнаа во воздухопловната база Ерланд во Норвешка, соопшти Здружената воздухопловна команда на НАТО (AIRCOM) на својата веб-страница.

Авионите беа испратени од воздухопловната база Дајс, Тексас, и пристигнаа во Норвешка на 9 август за да учествуваат во „најновото распоредување на Работната група за бомбардирање во Европа, која спроведува интензивна борбена обука и проверки на подготвеноста со сојузниците на НАТО“.

Додека формацијата на бомбардери леташе над Северниот Атлантик, тие беа придружувани од шпански воздухопловни и ловци со седиште во воздухопловната база Кефлавик во Исланд. НАТО соопшти дека ова е прв пат шпански авиони да учествуваат во мисијата на Алијансата за заштита на воздушниот простор над Исланд.

Во вежбите Б-1Б ќе извршат серија мисии со норвешки ловци Ф-35 и други авиони на НАТО.

„Тие ќе спроведуваат воздушни операции во услови на зголемена закана и ќе вежбаат вештини за пронаоѓање, идентификување, следење и насочување кон цели. Екипажите, исто така, ќе се обучуваат за справување со воздушни и копнени закани што ја ограничуваат слободата на маневрирање“, се вели во соопштението.

Ова е петто распоредување на американски бомбардери во Европа во 2025 година, соопшти командата. Во март 2025 година, два американски стратешки бомбардери Б-52, исто така, спроведоа вежби на полигонот Ровајарви во Финска. Веста за трансферот на авионите дојде пред состанокот меѓу претседателите на САД и Русија, Доналд Трамп и Владимир Путин. Разговорите се закажани за 15 август во Алјаска, но точната локација сè уште не е објавена.