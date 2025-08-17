Американски борбени авиони го придружуваа авионот на Путин од Алјаска, објавена е снимка

0 SHARES Сподели Твитни

На 15 август 2025 година, американскиот претседател Доналд Трамп и рускиот претседател Владимир Путин се состанаа во заедничката база Елмендорф-Ричардсон во Анкориџ, Алјаска, на разговори од висок профил фокусирани на војната во Украина.Додека Трамп леташе до JBER со авионот „Ер Форс Уан“, Путин пристигна во Алјаска со авион „Ил-96-300ПУ“, кој е главниот руски претседателски авион за патувања на долги релации, пред него следеа други помошни авиони, вклучувајќи го и „Ту-214ПУ“ што ги носеше членовите на неговата делегација.Долгоочекуваната средба не го донесе примирјето што го бараше Трамп: Путин беше пречекан со црвен тепих, импресивен прелет на Б-2 и четири Ф-35 и заедничка сцена со американскиот претседател.Интересно е што по разговорите, авионот Ил-96-300ПУ на Путин беше придружуван од авионите Ф-35А на американските воздухопловни сили додека го напушташе американскиот воздушен простор на пат кон Русија.

Инаку, F-35A, со кодно име „AK“, се борбени авиони Lightning II доделени на 354-то борбено крило од воздухопловната база Ејелсон, Алјаска.И 355-та ловечка ескадрила и 356-та ловечка ескадрила оперираат од Ајелсон.Тие редовно спроведуваат мисии на QRA (брз одговор – тревога) за пресретнување на авиони што летаат во рамките на ADIZ (зона за идентификација на воздушна одбрана) на Алјаска.Во такви сценарија, воздухопловните средства со висока вредност, како што е авионот на шефот на државата, честопати се придружуваат за да се одвратат и да се одговори на какви било потенцијални закани.Ова не е церемонијален гест или знак на почит, туку едноставно безбедносна мерка.На пример, на 21 март 2019 година, Си Џинпинг ја посети Италија, а два „Еурофајтер тајфуни“ го придружуваа авионот „Ер Чајна Б747“ што го носеше кинескиот претседател додека се приближуваше кон аеродромот Рим-Фјумичино.

