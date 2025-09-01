Американски генерал ја повикува воената индустрија да тестира оружје на украинското бојно поле

0 SHARES Сподели Твитни

Американскиот генерал Алексус Гринкевич, кој ја предводи Европската команда на САД и е исто така највисок командант на НАТО во Европа (SACEUR), се пожали дека премалку производители на оружје ги тестираат своите системи во реални борбени услови. Тој ги повика да соработуваат со украинската армија во овие истраги.„Малкумината што се обидоа или научија многу, или решија да се откажат бидејќи не можеа да преживеат во таква средина. Но, токму ова е средината со која ќе се соочиме“, рече Гринкевич, според порталот „Дифенс Уан“.Тој ги покани сите компании кои сакаат да ги продаваат своите производи на сојузниците од НАТО да учествуваат на конференцијата за безбедност „Дефанзивна технологија во долината“ во септември во Украина. „Тоа е неверојатна можност да се види како изгледа модерното бојно поле денес, како би можело да изгледа утре и што би можело да ни треба во иднина“, нагласи тој.Гринкевич потсети дека зголемените воени буџети на членките на НАТО значат и набавка на дополнително оружје. Голем дел од него завршува во Украина, а се купува врз основа на неодамнешната иницијатива PURL (Приоритетна листа на украински барања).Генералот го опиша процесот: „Украинците ни ги доставуваат своите барања. Ние ги проследуваме до заедничката работна група на Европската команда на САД и НАТО, која ги разгледува. После тоа, ги оценувам и ги враќам во работната група.“Од неговите зборови е јасно дека искуствата и повратните информации од украинските борци директно влијаат врз одлуките за тоа што ќе се произведува.Според него, ова не значи само набавка на ракети за воздушна одбрана, туку и софистицирани беспилотни летала и други системи. Рамката на PURL е доволно широка за SACEUR и НАТО да ја користат за тестирање на „покритична опрема“ што САД и сојузниците веќе ја имаат или планираат да ја произведат.

