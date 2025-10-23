Американски мисионер киднапиран од својот дом во Нигер, барањата на киднаперите се непознати

0 SHARES Сподели Твитни

Американски мисионер бил киднапиран од својот дом во западноафриканската држава Нигер. Мажот, чиј идентитет не е официјално објавен, бил киднапиран во вторник во главниот град Нијамеј, во близина на претседателската палата.Извори за американските медиуми изјавија дека мажот работел како мисионер за американска добротворна организација и дека живеел во Нигер од 2010 година. Не е јасно кој го киднапирал.Американскиот Стејт департмент објави дека е запознаен со извештаите за киднапирање на американски државјанин во Нигер.Портпаролот на одделот додаде дека претставници на амбасадата на САД соработуваат со локалните власти.„Ги забележуваме напорите на целата американска влада да го поддржи безбедното враќање на овој американски граѓанин“, рече портпаролот.Безбедносни извори за Си-Би-Ес изјавија дека мажот бил киднапиран од тројца неидентификувани вооружени лица, иако нема познати барања од киднаперите.Американскиот Стејт департмент претходно го опиша Нигер како важен столб на стабилноста и сигурен партнер во борбата против тероризмот.

