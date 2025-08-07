Американски музичар изненаден признавајќи дека речиси никогаш не јаде: „Само пијам многу вода“

0 SHARES Сподели Твитни

Американскиот музичар Машин Ган Кели ги загрижи обожавателите откако рече дека речиси никогаш не јаде.Во интервју објавено на социјалните мрежи, 35-годишниот музичар рече дека „всушност не јаде“.

„Навистина не јадам. Само пијам многу вода“, рече Машин Ган Кели.

Меѓутоа, кога шокираните новинари го прашаа дали тоа значи дека пости, тој негираше и објасни колку всушност јаде.

„Го изедов тој бургер затоа што стримаме, и тоа е моја грижа, знаете, но ако не стримавме, веројатно би пиел само вода“, рече тој.

Мажите што го испрашуваа не можеа да поверуваат, па продолжија да го прашуваат како е тоа можно и дали се чувствува слаб или вртоглав, а музичарот одговори дека само понекогаш се чувствува лошо.

„Да, понекогаш. Јадам, како, неколку пати неделно“, одговори тој.

Неговата исхрана главно се потпира на пиење коскена супа со кимчи и кисела зелка. Кимчи е традиционално корејско јадење кое се состои од ферментиран зеленчук, најчесто кинеска зелка и корејска ротквица.

За време на ферментацијата, микроорганизми како што се бактерии или квасец ги разградуваат шеќерите и скробот во отсуство на кислород за да произведат разни нуспроизводи како што се киселини, гасови и алкохол.

И кимчито и киселата зелка содржат пробиотици, живи микроорганизми како што се бактерии или квасец кои обезбедуваат здравствени придобивки. Сепак, тие имаат ниски калории и макронутриенти кои се неопходни за функцијата на органите.

Машин Ган Кели додаде дека често готви кимчи и кисела зелка во супа, која се добива со варење животински коски, сврзно ткиво, а понекогаш и месо.

Тој исто така додаде дека понекогаш пие сок од целер или кокосова вода, и дека кафето и цигарите се неопходни во неговото „мени“.

Неговата изјава брзо привлече внимание, а многу обожаватели веруваат дека музичарот се бори со нарушување во исхраната.

