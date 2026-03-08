Американски новинар откри детали од средбите со Трамп: Го молев да не го напаѓа Иран, покажуваат лажни анкети

0 SHARES Сподели Твитни

Американскиот конзервативен новинар Такер Карлсон откри во својата емисија дека три пати го посетил американскиот претседател Доналд Трамп со надеж дека ќе го убеди да не започне напад врз Иран.

Сепак, како што истакна, не можел да го стори тоа, и покрај неколкуте обиди.

„Три пати летав во Вашингтон во последниот месец за да се обидам да го убедам Трамп да не го прави тоа. Не функционира. Се случува. Гледам во сето ова и си мислам: Ова нема да се подобри. Потоа мислам дека повторно ќе летам таму и ќе го замолам само да прогласи победа и да се врати дома. Како, убивте 86-годишен свештеник, ајде да прогласиме победа, а потоа да се повлечеме“, рече Карлсон.

Тој додаде дека Трамп бил „убеден од некого“ да го осуди, но тоа нема да го спречи да оди во Белата куќа и да се обиде да го одврати Трамп од продолжување на војната.

„Па му се јавив, знаете, на некој што го познава и му реков, ќе долетам до него и ќе му го кажам ова затоа што мислам дека е толку важно. А ова лице ми рече, дури и не доаѓај, затоа што му покажуваат анкети кои велат дека оваа војна е победа од 90-10 за него. Му реков, не знам од каде доаѓаат тие анкети. Мислам, можеш да направиш која било анкета што сакаш. Тој гледа Фокс њуз и му кажуваат истото, а добива лажни анкети“, рече тој.

Конечно, Карлсон додаде дека постои „информативен вакуум“ и дека Трамп и неговиот тим не се свесни колку е навистина непопуларна војната против Иран.

