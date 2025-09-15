Американски офицери одеднаш се појавија на голема руско-белоруска воена вежба

0 SHARES Сподели Твитни

Американски воени офицери во понеделникот ги следеа заедничките воени вежби меѓу Русија и Белорусија, а белорускиот министер за одбрана Виктор Кренин им рече дека можат да гледаат што и да ги интересира.Русија и Белорусија ја започнаа вежбата „Запад-2025“ на полигони за обука во обете земји во петокот, во услови на зголемени тензии со НАТО, два дена откако Полска собори руски беспилотни летала што влегоа во нејзиниот воздушен простор.Присуството на Американци на полигонот во Белорусија беше претставено како изненадување од Министерството за одбрана на земјата.„Кој би помислил дека вака ќе започне утрото на уште еден ден од вежбата „Запад-2025“?“, се вели во соопштението, истакнувајќи го нивното присуство меѓу претставници од 23 земји, вклучувајќи ги и две други земји-членки на НАТО – Турција и Унгарија.Министерството објави видео на кое се гледаат двајца американски офицери во униформа како му се заблагодаруваат на Крењин за поканата и се ракуваат со него.„Ќе покажеме што ве интересира. Што сакате. Можете да одите таму и да видите, да разговарате со луѓето“, им рече министерот на Американците, кои одбија да разговараат со новинарите.Присуството на американски офицери е најновиот знак за затоплување на односите меѓу Вашингтон и Белорусија, близок руски сојузник кој ѝ дозволи на Москва да ја користи нејзината територија за да испрати десетици илјади војници во Украина во февруари 2022 година.Џон Коул, претставник на Трамп, минатата недела беше во Минск на разговори со белорускиот лидер Александар Лукашенко, кој се согласи да ослободи 52 затвореници од неговите затвори, вклучувајќи новинари и политички противници.За возврат, САД ѝ одобрија олеснување на санкциите на белоруската национална авиокомпанија „Белавија“, дозволувајќи ѝ да сервисира и да купува компоненти за својата флота, која вклучува и авиони „Боинг“.Трамп сака повторно да ја отвори амбасадата на САД во Белорусија во блиска иднина, да ги нормализира односите и да ги оживее економските и трговските односи, рече Коуле.Трамп, кој се обидува да посредува за завршување на војната во Украина, негува поблиски врски со Лукашенко, кој редовно разговара со Путин. Минатата недела, Трамп му испрати на Лукашенко рачно потпишано пријателско писмо преку Коуле.

