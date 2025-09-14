Американски пејач со четири девојки го привлекува вниманието на јавноста: Снимен како пазаруваат заедно

0 SHARES Сподели Твитни

Американскиот пејач Не-Јо е во врска со четири девојки, а нивната врска привлекува внимание од јавноста. Тој постојано истакнува дека сите се сложуваат многу добро, а неодамна беа фотографирани и додека пазаруваат.Тој беше виден со Ариел Хил, Бриона Вилијамс, Кристина и Монеи во бутикот SKIMS во Лос Анџелес, во сопственост на Ким Кардашијан. Тој беше расположен додека им оддаваше почит на своите партнерки, а потоа отидоа на вечера.

L’ARTISTE AMÉRICAIN NE-YO QUI VIT LE GRAND AMOUR AVEC SES 4 FEMMES . UN HOMME COMBLÉ ET COMPLET. pic.twitter.com/GhivHEvwvu— 💀𝗠𝗿 𝗧𝗢𝗡𝗧𝗜𝗡𝗘 🩸 (@Peguy_Certifie) September 13, 2025

Во март оваа година, тој ги потврди јавните шпекулации дека е во полиаморна врска. Тој верува дека нема ништо контроверзно во таквата врска.„Бидејќи светот е толку заинтересиран, претпоставувам дека треба да ги претставам моите љубови. Дами и господа, ви ја претставувам мојата „пирамида““, напиша тој покрај нивната заедничка фотографија.Им порача на сите што го критикуваат да кажат нешто убаво или да продолжат да го живеат својот живот затоа што се среќни. Од 2016 до 2022 година, тој беше во брак со Кристал Ренеј.Тие имаат три деца. Тој имаше уште четири деца со поранешните девојки Мониет Шо-Картер и Саде Џенеа.



Пронајдете не на следниве мрежи: