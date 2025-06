Американски сенатор ги спореди иранските власти со нацистите, му порача на Израел да „ја заврши работата“

0 SHARES Сподели Твитни

Сенаторот Линдзи Греам од Јужна Каролина, член на Републиканската партија, одржа говор во американскиот Сенат каде што ја спореди иранската влада со владата на нацистичка Германија.„Тие го прават она што го прават поради религиозна агенда, поради фанатично верување дека припаѓаат на супериорна религија. Ако не верувате во тоа, многу сте пропуштиле. Тоа е она што го сакаат и некој мора да ги запре на вистинскиот пат“, рече Греам.Потоа ги спореди властите во Иран со нацистичкиот режим во Германија во 1930-тите.„Што сакал Хитлер? Да го освои светот и да создаде супериорна раса. Секој што не се вклопувал во неговата дефиниција бил затворен или убиен. Ајатолахот и неговите соработници го имаат истиот принцип, но од религиозни причини“, рече тој.

Lunatic Lindsey Graham is on the Senate floor still agitating for regime change in Iran by likening them to the n*zis bent on taking over the world. pic.twitter.com/Q51jY51XRW— Western Lensman (@WesternLensman) June 23, 2025

На крајот од својот говор, Греам го повика Израел да „ја заврши работата“ и „да спроведе промена на режимот што ќе им овозможи на децата мирно да спијат“.„Американци, разбудете се. Разберете за што се бориме. Ајатолахот не е нормален, ова не се нормални луѓе. Застанете со Израел“, рече Греам.Патем, овој сенатор е познат по својата поддршка за вклучување на американската војска во конфликтите низ целиот свет, а од првиот напад на Израел врз Иран кон средината на јуни, тој побара од американскиот претседател Доналд Трамп да вклучи американски трупи во војната.Трамп на крајот го стори тоа, а војната беше запрена со воспоставување прекин на огнот, иако вреди да се напомене дека обете земји се обвинија меѓусебно за кршење на договорот.



