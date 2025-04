Американски сенатор „мртво сериозен“: Го повикувам Ватикан да биде отворен за Трамп како нов папа

0 SHARES Сподели Твитни

Кога Доналд Трамп неодамна изјави дека „би сакал да биде папа“, многумина, логично, го сфатија тоа како уште една шега од негова страна.Но, се чини дека американскиот сенатор Линдзи Греам не е меѓу тие луѓе. Тој, не пет или шест, веднаш истрча да ја објави на мрежата X својата сериозна поддршка за идејата американскиот претседател да стане нов поглавар на Католичката црква.I was excited to hear that President Trump is open to the idea of being the next Pope. This would truly be a dark horse candidate, but I would ask the papal conclave and Catholic faithful to keep an open mind about this possibility! The first Pope-U.S. President combination has… pic.twitter.com/MM9vE5Uvzb— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) April 29, 2025„Тој би бил вистински кандидат во сенка“, рече Греам, повикувајќи ги кардиналите и верниците да ги остават настрана предрасудите и да ги „отворат своите срца“ за можноста Трамп да стане папа. Тој додаде дека со нетрпение „гледа кон белиот чад“. Трамп MMXXVIII, вели сенаторот.Трамп претходно им кажа на новинарите дека нема посебен фаворит кога станува збор за избор на наследник на папата Франциск, но го нарече кардиналот од Њујорк Тимоти Долан „многу добар човек“. И потоа, сосема ноншалантно, додаде: „Би сакал да бидам папа“. Веројатно се шегува. Претпоставувам.Но, Греам, секогаш подготвен да поддржи која било идеја на Трамп – дури и ако таа беше од доменот на црковната фикција – реши да ја протолкува како сериозна иницијатива.



