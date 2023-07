Американското ВОЕНО РАЗУЗУНУВАЊЕ ПРЕДУПРЕДУВА: Русија ги менува правилата на игра

-За сите владини генерали кои ја критикуваат Русија: размислете што направија, а што не направија САД и НАТО во последните 20 години. Ниту едното ниту другото не би успеале да се издржат долго време во тој конфликт, во кој денес учествуваат Украина и Русија – тоа е надвор од границите на нивната имагинација…

Употребата на муниција со висока прецизност нема да и помогне на Алијансата – системите за испорака ќе бидат уништени многу брзо со возвратен оган. Надмоќта на руската артилерија ги менува правилата на игра, според Ритер.

1) For all those armchair generals who snipe at Russian military performance, reflect on what the US and NATO have and haven’t been doing for the past 20 years. Neither could survive long in the kind of war Ukraine and Russia are fighting today—it is beyond their imagination.