Американско разузнавање: Русија индиректно се приклучила на војната, помагајќи му на Иран во нападите врз американските трупи

Русија му обезбедува на Иран клучни разузнавачки информации за цели за напад врз американските сили на Блискиот Исток. Ова е првиот конкретен показател дека уште еден од главните противници на Америка учествува, барем индиректно, во нова, разорна војна, потврдија за „Вашингтон пост“ тројца американски функционери запознаени со разузнавачките информации.

Оваа помош, за која досега не се дискутираше јавно, сигнализира дека еден од главните нуклеарни соперници на Америка со исклучителни разузнавачки способности сега учествува во брзорастечкиот конфликт.

Од почетокот на војната во саботата, Русија му ги обезбедува на Иран точните локации на американските воени средства, вклучувајќи воени бродови и авиони, според официјални лица кои зборуваа под услов на анонимност. Еден од изворите го опиша потегот на Москва како „прилично сеопфатен напор“.

Американски загуби и прецизни удари

Обемот на руската помош во моментов не е сосема јасен, особено имајќи предвид дека сопствениот капацитет на иранската војска за лоцирање на американските сили беше значително намален во првите седум дена од борбите.

Сепак, последиците веќе се чувствуваат. Шест американски војници беа убиени, а неколку други беа повредени во ирански напад со беспилотни летала во Кувајт во неделата. Исто така, во последните денови беше погодена и станица на ЦИА во амбасадата на САД во Ријад, Саудиска Арабија.

Аналитичарите истакнуваат дека споделувањето разузнавачки информации совршено се вклопува во моделот на иранските напади насочени кон американската командна инфраструктура, радарите и привремените објекти.

„Иран врши многу прецизни напади врз радарите за рано предупредување и радарите со долг дострел. Тие го прават тоа многу целно, напаѓајќи команда и контрола“, рече Дара Масикот, руски воен експерт во Карнегиевата фондација за меѓународен мир.

Со оглед на тоа што Иран има само неколку воени сателити, Масикот истакнува дека сателитските снимки обезбедени од напредната вселенска технологија на Русија се непроценливи.

„Режимот е уништен“, тврди Белата куќа

Од друга страна, американско-израелската кампања досега погоди повеќе од 2.000 ирански цели, вклучувајќи локации за балистички ракети, поморски бази, но и самото раководство на земјата, вклучувајќи го и иранскиот врховен лидер кој беше убиен на самиот почеток на конфликтот.

„Иранскиот режим е апсолутно уништен“, изјави портпаролката на Белата куќа, Ана Кели, без да коментира за обвинувањата за руска помош. „Нивната одмазда со балистички ракети е се послаба секој ден, нивната морнарица е збришана, нивните производствени капацитети се уништени, а нивните прокси групи едвај пружаат отпор“.

Пентагон и ЦИА одбија да коментираат за овие обвинувања. Американскиот министер за одбрана Пит Хегсет неодамна изјави дека Русија и Кина, иако се најмоќни сојузници на Иран, „не се вистински фактор тука“. Изворите, исто така, потврдуваат дека Кина, и покрај блиските врски со Техеран, не помага во одбраната на Иран.

Одмазда за Украина и геополитички интереси

Експертите нагласуваат дека Иран сега е способен да ги пробие американските воздушни одбрани пософистицирани од кога било досега. Ова води кон забрзано осиромашување на залихите на прецизно оружје и пресретнувачи на Пентагон, загриженост на генералот Ден Кејн, претседател на Здружениот штаб, чии предупредувања администрацијата на Доналд Трамп се обиде да ги потцени.

Интересно е што во четврток украинскиот претседател Володимир Зеленски објави на мрежата X дека администрацијата на Трамп побарала помош во одбраната од ирански беспилотни летала и дека Киев ќе испрати свои „специјалисти“ како знак на поддршка.

Руската поддршка на Иран се гледа и низ призмата на војната во Украина. Иран е еден од главните поддржувачи на Москва, снабдувајќи ја со евтини камикази дронови.

„Русите се добро запознаени со помошта што им ја пружаме на Украинците. Мислам дека беа многу среќни што можеа да возвратат“, рече еден од американските претставници.

Иако Русија избегнува директен воен ангажман бидејќи нејзиниот фокус останува на Украина, Кремљ гледа предности во продолжена војна меѓу САД и Иран. Покрај повисоките приходи од нафта, овој конфликт драматично го одвлекува вниманието на Америка и Европа од украинскиот фронт, а Иран би можел да стане најновата земја што ќе изгуби проруска влада, по соборувањето на Башар ал-Асад во Сирија на крајот од 2024 година и американскиот воен напад во кој беше уапсен венецуелскиот претседател Николас Мадуро во јануари.

