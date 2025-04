Американците го срамнија со земја пристаништето што го користеа Хутите! Татнеж од експлозии, еден од најсмртоносните напади на Јемен досега (ФОТО, ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Најмалку 38 лица загинаа во американскиот напад на нафтеното пристаниште Рас Иса во западен Јемен, објавија локалните медиуми, што го прави еден од најсмртоносните денови откако САД ги почнаа нападите врз екстремистите поддржани од Иран.Телевизијата Ал Масира јави дека 102 лица биле ранети во нападите, за кои американската војска соопшти дека имале за цел да го прекинат изворот на гориво за екстремистите Хути.Во првите извештаи, кои се однесуваат на локалното Министерство за здравство, се наведува бројка од најмалку 17 загинати.– Целта на овие напади беше да се уништи економскиот извор на моќ на Хутите, кои продолжуваат да ги експлоатираат и предизвикуваат голема болка на своите сонародници – објави Централната команда на САД на платформата X.На прашањето на Ројтерс за билансот на загинатите од Хутите, тие немаа дополнителни коментари.САД почнаа големи напади против Хутите минатиот месец, велејќи дека тие ќе продолжат додека не престанат да ги напаѓаат бродовите во Црвеното Море.

U.S. airstrikes tonight destroyed large parts of Ras Isa Fuel Port which had been used by the Houthis in Yemen pic.twitter.com/PI6of2wFkB— Visegrád 24 (@visegrad24) April 18, 2025

Од ноември 2023 година, Хутите извршија десетици напади со беспилотни летала и ракети, велејќи дека тие биле насочени кон бродови поврзани со Израел, во знак на протест и одмазда за војната во Газа.Нападот во четвртокот беше еден од најсмртоносните откако САД започнаа воздушни напади врз Хутите, во нивната најголема воена операција на Блискиот Исток откако претседателот Доналд Трамп ја презеде функцијата во јануари.

Во март, повеќе од 50 луѓе беа убиени во два дена од американските напади, соопштија локалните власти.



Пронајдете не на следниве мрежи: