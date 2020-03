15 SHARES Share Tweet

Американците не купуваат тоалет хартија, почнаа да купуваат ОРУЖЈЕ (ФОТО)

Како што ќе можете да видите од фотографиите подолу америте почнаа да се самонаоружуваат. Огромни редици има пред продавниците за оружје. Познато е дека во САД оружје се купува релативно лесно…

If you thought the lines at the grocery store are long… good morning from Los Angeles 🌴 pic.twitter.com/NudGqwW4I2 — CJ Johnson (@cjjohnsonjr) March 14, 2020

Погоре е продавница во Лос Ангелес

The gun shop in my hood has a line as long as Costco. 🥺 pic.twitter.com/cPiNGoYZ2B — Angelina Spicer (@AngelinaSpicer) March 14, 2020

Line to enter the gun store. Terrifying pic.twitter.com/B1DPPfWCsg — Vincent Fumo (@neodem) March 15, 2020

Испразнети се и полиците за муниција