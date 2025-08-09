Американците рекоа дека радарот погоден од Русите е непоправлив, Германците ги засукаа ракавите и го поправија

0 SHARES Сподели Твитни

Радарот на системот „Патриот“, кој го користеа силите на украинската армија, беше оштетен во рускиот напад, а проценката на американските производители беше дека радарот е непоправливо уништен, но по шестдневна работа на радарот, германските инженери успешно го поправија.Германските цивилни инженери, заедно со инженерите на Луфтвафе (германските воздухопловни сили), успешно ја обновија радарската единица за системот за воздушна одбрана МИМ-104 Патриот, откако таа беше вратена во Германија на поправки.Губењето на овој радар го оневозможува работењето на ракетните лансери без информации за целите што ги обезбедува овој радар.Генерал-мајор Маик Келер, заменик-командант на силите за безбедносна помош и обука на НАТО во Украина, истакна дека германските инженери работеле „шеснаесет часа на ден од понеделник до сабота“ за да го поправат радарот.Поправениот радар беше вратен во Украина во јули, а до почетокот на август беше користен во успешното пресретнување на руски напади со балистички и крстосувачки ракети.Точниот број на системи „Патриот“ што западните земји ги донираат на украинската армија е воена тајна. Според списите на западноевропските воени набљудувачи, веројатниот број е седум или осум системи.

