Американците се истоварија на венецуелски рибарски брод, Мадуро рече: „И ние сме подготвени за вооружена борба“

Венецуела ги обвини САД за нелегално влегување и окупирање на еден од нивните рибарски бродови во специјалната економска зона на Венецуела, што дополнително ги зголемува тензиите меѓу Каракас и Вашингтон.Во соопштението објавено во саботата, венецуелското Министерство за надворешни работи соопшти дека бродот, кој превезувал девет „скромни“ и „безопасни“ рибари, бил пресретнат од американскиот разурнувач USS Jason Dunham (DDG-109) во петокот.„Воениот брод распореди 18 вооружени агенти кои се качија и го окупираа малиот, безопасен брод осум часа“, се вели во соопштението, нарекувајќи го инцидентот „директна провокација преку нелегална употреба на прекумерна воена опрема“.Овој потег следува по американскиот воен напад на Карибите минатата недела, во кој загинаа 11 Венецуелци и потона брод за кој администрацијата на американскиот претседател Доналд Трамп тврдеше, без докази, дека превезува наркотици.Венецуела ги отфрли овие тврдења, а министерот за внатрешни работи Диосдадо Кабело инсистира дека ниту еден од убиените не бил член на бандата Трен де Арагва, како што тврди Вашингтон.„Тие отворено признаа дека извршиле убиство на 11 лица. Нашите истраги покажуваат дека жртвите не биле шверцери на дрога. Убиство е извршено врз група граѓани кои користеле смртоносна сила“, рече Кабело на државната телевизија.Белата куќа го бранеше нападот, а портпаролката Ана Кели ги нарече жртвите „зли наркотерористи од Трен де Арагва“ и рече дека Николас Мадуро „не е легитимен претседател на Венецуела“ и дека е „бегалец“.Неколку земји го негираат легитимитетот на Мадуро како демократски избран лидер поради она што некои го сметаат за нефер избори, но администрацијата на Трамп не обезбеди докази што го поврзуваат венецуелскиот претседател со Трен де Арагуа. Американските разузнавачки агенции соопштија дека нема знаци на координација меѓу владата и трговците со луѓе.Претставници на Пентагон не одговорија веднаш на барањата за коментар.Венецуелскиот претседател Мадуро најави распоредување на војници, полиција и цивилни милиции на 284 локации на „бојните полиња“, засилувајќи го претходното зголемување на трупите по должината на колумбиската граница.Зборувајќи од Сиудад Карибија, Мадуро сигнализираше подготвеност на Венецуела да ги брани своите води, велејќи: „Подготвени сме за вооружена борба, доколку е потребно“.САД, исто така, го проширија своето воено присуство во јужниот дел на Карибите, испраќајќи воени бродови и распоредувајќи 10 борбени авиони Ф-35 во Порторико.Минатиот месец, Вашингтон ја удвои наградата за информации што доведоа до апсењето на Мадуро на 50 милиони долари, наведувајќи наводна трговија со дрога и криминални врски, тврдење што Венецуела го негира, велејќи дека не е земја што произведува дрога.

