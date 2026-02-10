Американците се подготвени за ирански напад, кинеските сателити покажуваат дека системите THAAD се распоредени во Јордан

0 SHARES Сподели Твитни

Според сателитските снимки од кинеските сателити, Соединетите Американски Држави (САД) целосно ја распоредија батеријата THAAD во воздухопловната база „Мувафак ал-Салти“ во источен Јордан за да ја зајакнат заштитата на своите сили и регионалните партнери во услови на зголемени тензии со Иран.

Системот THAAD е меѓу најнапредните американски противракетни системи, дизајниран да пресретнува дојдовни балистички ракети на големи надморски височини. Неговото целосно распоредување во Јордан се толкува како јасен сигнал дека САД се подготвуваат дополнително да ги заштитат своите сили и партнери во регионот во услови на зголемени тензии со Иран.

Новите сателитски снимки покажуваат дека американската војска сега целосно распоредила батерија THAAD во воздухопловната база „Мувафак ал-Салти“ во источен Јордан. Анализата на „МизарВижн“ ја открива целосната инсталација на THAAD во базата, вклучувајќи команден и контролен центар, радар AN/TPY-2 и шест лансери THAAD, за вкупно 36 пресретнувачки ракети.

Воздухопловната база „Мувафак ал-Салти“ стана еден од клучните центри на неодамнешното зајакнување на американското воено присуство на Блискиот Исток.

Базата веќе има дополнителни авиони F-15E Strike Eagle, A-10 Warthog и други средства што беа испратени во јануари и февруари 2026 година.

Пентагон потврди дека испраќа дополнителни системи THAAD и Patriot во регионот за да ја зајакне одбраната од потенцијални закани од ирански балистички ракети.

