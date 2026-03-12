Америка: Изгубивме авион во Ирак, во тек спасувачка операција

Американската војска објави дека изгубила авион во „инцидент“ за време на операцијата „Епска бес“. Во соопштението од Централната команда (CENTCOM) се вели дека американски авион за полнење гориво бил „изгубен“ за време на воените операции против Иран.

„Централната команда на САД е свесна за загубата на американски авион за полнење гориво KC-135. Инцидентот се случил во пријателски воздушен простор за време на операцијата „Епска бес“, а спасувачките операции се во тек. Во инцидентот учествувале два авиона. Едниот од авионите се урна во западен Ирак, додека другиот слета безбедно“, се вели во соопштението.

Тие додадоа дека Боинг КЦ-135 Стратотанкерот „не бил изгубен од непријателски или пријателски оган“.

„Повеќе информации ќе бидат достапни како што се развива ситуацијата. Ве молиме за ваше трпение додека собираме дополнителни детали и им даваме појаснувања на семејствата на војниците“, се вели во соопштението на ЦЕНТКОМ.