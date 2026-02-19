Америка оди во војна? Не се работи за недели, туку за часови и минути – Трамп започнува невидено крвопролевање

0 SHARES Сподели Твитни

Администрацијата на американскиот претседател Доналд Трамп е многу поблиску до голема војна на Блискиот Исток отколку што сфаќаат повеќето Американци, а конфликтот би можел да започне многу наскоро, според извори запознаени со размислувањата во Вашингтон.

Според тие информации, евентуалната американска воена операција против Иран нема да биде ограничена акција, туку масовна, повеќенеделна кампања, која по обем и интензитет повеќе би личела на класична војна отколку на прецизната американска операција во Венецуела од минатиот месец , пишува „ Аксиос“ .

Широка американско-израелска операција

Изворите истакнуваат дека речиси сигурно би станувало збор за заедничка американско-израелска кампања, многу поширока по обем и со посериозни последици за иранскиот режим отколку за време на дванаесетдневната војна предводена од Израел во јуни минатата година, кога САД последователно интервенираа за да ги уништат подземните нуклеарни постројки на Иран.

Таквата војна би имала драматични последици за целиот регион и би оставила длабок белег врз преостанатите три години од претседателствувањето на Трамп. Сепак, поради преокупацијата на Конгресот и јавноста со други теми, во САД речиси и да нема сериозна јавна дискусија за можна воена интервенција што би можела да стане најзначајната на Блискиот Исток во последните десет години.

Од работ на државен удар до воена ескалација

Американскиот претседател Доналд Трамп, според извори, бил многу блиску до одлуката за напад врз Иран на почетокот на јануари, по насилното задушување на протестите во таа земја, за време на кое, според проценките, загинале илјадници демонстранти.

Со затворањето на тогашниот прозорец за акција, администрацијата се префрли на двојна стратегија: паралелни нуклеарни преговори, а истовремено масивирање на воена сила во регионот. Со одложување на одлуката и концентрирање на огромни сили, Трамп ги зголеми очекувањата за тоа како би изгледала евентуалната операција доколку не се постигне договор. Во моментов, велат изворите, таков договор изгледа малку веројатен.

Преговорите во Женева без пробив

Советниците на Трамп, Џаред Кушнер и Стив Виткоф, се сретнаа со иранскиот министер за надворешни работи, Абас Арагчи, во вторник во Женева, а разговорите траеја околу три часа.

Иако обете страни објавија дека е постигнат „одреден напредок“, разликите остануваат длабоки, а американските претставници не го кријат песимизмот дека тие можат да се надминат. Потпретседателот Џеј Ди Венс изјави за „Фокс њуз“ дека разговорите „минале добро во некои аспекти“, но дека „во други било јасно дека претседателот поставил црвени линии што Иранците сè уште не се подготвени да ги прифатат и да ги надминат“.

Тој нагласи дека Трамп сè уште сака договор, но исто така дека може да заклучи дека дипломатијата „достигнала свој природен крај“.

Огромно воено засилување

Американското воено присуство во регионот веќе порасна на невидени нивоа. Армадата на Трамп сега вклучува два носачи на авиони, повеќе од десетина воени бродови, стотици борбени авиони и повеќе системи за воздушна одбрана, а дел од таа технологија сè уште пристигнува.

Повеќе од 150 воени транспортни летови префрлија оружје и муниција на Блискиот Исток, а само во последните 24 часа, дополнителни 50 ловци – Ф-35, Ф-22 и Ф-16 – се испратени во регионот.

Притисок без простор за повлекување

Според изворите, долгогодишната тензија во односите со Иран ја направила американската јавност речиси рамнодушна. Сепак, војната би можела да избувне побрзо и во многу поголеми размери отколку што се перцепира во моментов.

Масивната воена и реторичка ескалација му отежнува на Трамп да се повлече без сериозни отстапки од Иран во врска со неговата нуклеарна програма. Неговите соработници не го сфаќаат ова распоредување на сили како блеф, а таков пристап, според нив, не е во согласност со карактерот на Трамп.

Денови, не месеци

Израелската влада, која се залага за максималистичко сценарио – вклучувајќи промена на режимот, но и напади врз нуклеарните и ракетните програми на Иран – веќе се подготвува за воено сценарио во наредните денови, според двајца израелски функционери.

Некои американски извори веруваат дека на Вашингтон ќе му треба малку повеќе време. Сенаторот Линдзи Греам изјави дека нападите би можеле да се случат во рок од неколку недели, но други предупредуваат дека временската рамка би можела да биде многу пократка.

– Шефот губи трпение. Некои луѓе околу него го предупредуваат да не војува со Иран, но мислам дека има 90 проценти шанси да видиме вистинска воена акција во наредните недели – рече еден советник на Трамп.

Војната е поблиску од дипломатијата

По последната рунда разговори, американските претставници изјавија дека Иран има две недели да се врати со детален предлог. Сличен рок од две недели беше поставен од Белата куќа на 19 јуни минатата година, кога Трамп мораше да одлучи помеѓу продолжување на преговорите или удар – само за да ја започне операцијата „Полноќен чекан“ само три дена подоцна.

Засега нема знаци за дипломатски пробив со Техеран. Во исто време, има сè повеќе сигнали дека голема војна на Блискиот Исток е прашање на блиска иднина, а не далечна закана.

