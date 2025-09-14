Америка сака да ги намали правата на бегалците на глобално ниво, ќе го претстави својот план во ОН

0 SHARES Сподели Твитни

Администрацијата на американскиот претседател Доналд Трамп планира да побара значително ограничување на правата за азил на состанокот на Обединетите нации подоцна овој месец, покажуваат документите, додека се обидува да ја демонтира рамката за хуманитарна заштита воспоставена по Втората светска војна.Во плановите за настан подоцна овој месец на маргините на годишната сесија на Генералното собрание на ОН, претставници на Стејт департментот предвидоа промена на глобалниот пристап кон азилот и имиграцијата за да го одразат рестриктивниот став на Трамп, според два интерни документи за планирање што ги разгледа Ројтерс.Според предложената рамка, барателите на азил ќе бидат обврзани да бараат заштита во првата земја во која ќе влезат, а не во земјата по свој избор.Азилот би бил привремен, а матичната земја би одлучувала дали условите во матичната земја се доволно подобрени за лицето да се врати, што претставува значајна промена во однос на начинот на кој функционира азилот во САД и другите земји.Администрацијата на Трамп веќе го ревидираше пристапот на Америка кон имиграцијата, давајќи им приоритет на белите Јужноафриканци за влез и насилно притворајќи ги оние што нелегално се во земјата.Преку настан во ОН, Трамп ќе ја направи таа рестриктивна визија глобална, повикувајќи на нејзино усвојување во ова светско тело кое ја воспостави меѓународната правна рамка за правото на барање азил.Еден од документите ја опишува миграцијата како „дефинирачки предизвик на светот во 21 век“ и наведува дека азилот „рутински се злоупотребува за олеснување на економската миграција“.Документот повикува на реформирање на глобалниот пристап кон миграцијата низ целиот свет и драстично ограничување на можноста на луѓето да бараат азил.Заменик-државниот секретар Кристофер Ландау ќе го води настанот на маргините на сесијата на ОН, според планскиот документ.Усвојувањето на овој план би претставувало зачудувачка промена во глобалниот миграциски поредок, надминувајќи го строгиот пристап на Трамп за време на неговиот прв мандат.Глобалните договори потпишани од повеќето земји во светот во 1951 и 1967 година ја воспоставија рамката за лице кое бега од прогон да побара азил на границата на друга земја.САД и другите земји почнаа да усвојуваат порестриктивни позиции во последниве години.Сепак, САД не можат еднострано да ги укинат глобалните договори за бегалци, и иако некои истомисленици може да го поддржат напорот, нема знаци за широка поддршка за глобална преориентација.На состанокот на Бирото за население, бегалци и миграција на Стејт департментот во вторник, главниот функционер за бегалци на Трамп, Спенсер Кретиен, рече дека администрацијата на Трамп ќе се обиде да ги замени децениските глобални договори и да „изгради нова рамка“.На вработените во Бирото им е кажано дека самата група, која веќе е намалена како дел од масовните отпуштања во Стејт департментот во јули, ќе се фокусира на дипломатски активности поврзани со миграцијата и реагирањето при катастрофи, наместо на традиционалниот фокус на бегалците.Кретиен рече дека главната цел на бирото, формирано на највисоките нивоа во Белата куќа, ќе биде преселување на бели Јужноафриканци од малцинството Африканци од холандско потекло.Трамп го замрзна приемот на бегалци од целиот свет кога ја презеде функцијата во јануари, но неколку недели подоцна побара Африканците да бидат приоритет.Првата група од 59 Јужноафриканци пристигна во мај. Вкупно 138 лица пристигнаа до понеделник, рече американскиот функционер, кој побара анонимност поради дискусија за внатрешни податоци.Ројтерс во август објави дека претставниците на Трамп размислуваат да постават ограничување за прием на бегалци на 40.000 во фискалната 2026 година, со посебен фокус на Африканците. Администрацијата оттогаш разгледува ограничување до 60.000, рече американскиот претставник.Интерен документ подготвен во април од службеници на Стејт департментот и на Министерството за здравство и човечки услуги на САД сугерираше дека администрацијата на Трамп би можела да го приоритизира пристигнувањето на Европејците како бегалци доколку тие бидат цел на изразување одредени ставови, како што се спротивставување на масовната миграција или поддршка на популистичките политички партии.

