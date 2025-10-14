Америка се вооружува за Светското првенство

0 SHARES Сподели Твитни

Администрацијата на Трамп презема мерки за зајакнување на американското небо од потенцијални закани од беспилотни летала пред Светското првенство во фудбал следното лето и други големи настани, пишува порталот Политико со седиште во Брисел.САД ја претставија технологијата како неопходна и за подобрување на безбедноста и за надминување на странската конкуренција во областа на воздухопловната технологија.Администрацијата планира да започне иницијатива од 500 милиони долари за поддршка на државните и локалните самоуправи во развојот на стратегии за безбедност со дронови пред фудбалскиот турнир што ќе се игра низ САД , Канада и Мексико , во врска со 250-годишнината од Соединетите Американски Држави и Олимписките игри во Лос Анџелес во 2028 година, според Ендру Џулијани, директор на Работната група на Белата куќа за Светското првенство во 2026 година .Белата куќа вели дека парите ќе бидат достапни за сите 50 држави, но ќе се користат конкретно за финансирање на 104 фудбалски натпревари што ќе се играат на американските стадиони. Службениците очекуваат дека градските полициски одделенија ќе користат рачни алатки за откривање на авионите, а потоа или ќе ги онеспособат со технологија за блокирање или ќе им наредат да се вратат на своите места на потекло.„Сите, од гувернерот до различните полициски комесари во овие различни градови, па сè до главниот службеник за безбедност на стадионите, велат дека им е потребно ова за да ги заштитат местата на [Светското првенство]“, рече Џулијани во интервју за Политико.Програмата, која доаѓа од средствата буџетирани од Министерството за внатрешна безбедност преку Законот „Една голема убавина“ усвоен во јули, ја одразува растечката загриженост во Белата куќа и агенциите за национална безбедност за заканите од беспилотни летала, особено на големи настани – од добро организирани терористи, криминални разбојници или едноставно претерани хобисти кои не се свесни дека воздушниот простор е затворен.Финансирањето дополнително ќе ја вовлече Белата куќа во контроверзна дебата околу тоа кои службеници за спроведување на законот треба да можат да пресретнуваат или онеспособуваат беспилотни летала . Во моментов, само федералните агенции можат да го прават тоа, а предлог-законот на Претставничкиот дом со кој таа можност би се проширила на локалната полиција се чини дека е во застој. Администрацијата истражува планови за непредвидени ситуации што би му овозможиле на Министерството за правда привремено да овласти државни и локални службеници да уништуваат беспилотни летала без надзор доколку Конгресот не дејствува.„Дроновите се револуционерна технологија. Тие имаат неверојатен потенцијал и за добро и за зло“, рече Себ Горка, виш директор за борба против тероризмот во Националниот совет за безбедност.„Ќе го зајакнеме спроведувањето на постојните закони за да ги одвратиме два вида поединци: криминалци и идиоти – незнаечките и невнимателните.“Дроновите се најголемиот безбедносен предизвикВо август, Горка му се придружи на Џулијани на состанок со претставници на локалните организациски комитети во 11-те американски градови кои ќе бидат домаќини на натпреварите од Светското првенство. Дроновите станаа „клучен дел“ од планирањето на работната група на Белата куќа , рече Џулијани. Главниот службеник за безбедност на ФИФА , меѓународното управно тело на фудбалот, ги идентификуваше дроновите како најголем безбедносен предизвик за 39-дневниот турнир.„Ајде да го искористиме Светското првенство како итна ситуација, во ред?“, рече Џулијани, чија работна група беше формирана во координација со Советот за национална безбедност, Министерството за внатрешни работи и Министерството за правда и сега се состанува секојдневно за да ги координира федералните и локалните безбедносни напори. „За девет месеци ќе започнат натпреварите од Светското првенство, а тоа не може да се одложи. Затоа, да ја набавиме потребната опрема за да се осигураме дека е што е можно побезбедно.“Градовите домаќини на Светското првенство веќе имаат пристап до програма за грантови од 625 милиони долари, создадена од Законот „Едно убаво“ и сега администрирана од Министерството за внатрешни работи (DHS), за компензација на трошоците за безбедност поврзани со подготовките за турнирот. Државите и териториите наскоро ќе добијат упатства за тоа како да аплицираат за финансирање за безбедност на дронови.„Ќе има одреден минимален износ што ќе биде достапен за секоја држава, без оглед на тоа дали е домаќин на Светското првенство или на настанот Америка 250“, рече Џулијани.САД, Канада и Мексико го одржаа првиот трилатерален координативен состанок против дронови ова лето во Мексико Сити, и покрај различните правни рамки на трите ко-домаќини на Светското првенство.„Ќе ги презентираме нашите најдобри практики и ќе ги поканиме нашите ко-организатори да се посветат и на своите најдобри практики“, рече тој, „и да видиме кои се најдобрите практики на крајот за сите три земји да продолжат напред“.Пречка американски законСепак, дупките во американскиот закон остануваат клучна пречка. Според сегашните федерални правила, само Министерството за правда и Министерството за внатрешна безбедност имаат овластување да соборуваат или пресретнуваат беспилотни летала на неовластени локации или на друг начин да се сметаат за закана.„Министерството за внатрешна безбедност, ФБИ, ФАА и државните, локалните, племенските и територијалните партнери за спроведување на законот кои ќе работат со нив за време на натпреварите од Светското првенство мора да бидат опремени со ресурси и правни рамки потребни за ублажување на заканите од беспилотни летала каде и да се идентификуваат ризици по безбедноста на воздушниот простор“, рече главниот службеник за безбедност и сигурност на ФИФА, Г.Б. Џонс, на сослушувањето пред Комитетот за внатрешна безбедност на Претставничкиот дом минатиот месец. „Ова вклучува натпревари, места за обука на навивачите на ФИФА и други големи собири на отворено каде што заканите од беспилотни летала би можеле да ја загрозат безбедноста и сигурноста.“Таа загриженост поттикна конкурентни напори во државните капитоли и на Капитол Хил за разјаснување на линиите на одговорност меѓу владините гранки. Во септември, повеќе од 30 гувернери го повикаа Конгресот да донесе закон со кој на државите им се даваат исти овластувања за ублажување на дронови како и на федералните агенции. Комитетот за транспорт на Претставничкиот дом одобри закон што вклучува пилот-програма што би го правела ова на одредени настани, но не е јасно кога ќе стигне до Претставничкиот дом.Покрај Светското првенство , администрацијата ја поврзува политиката за беспилотни летала со пошироки индустриски и одбранбени цели. Во јуни, Трамп потпиша извршни наредби за подобрување на безбедноста на воздушниот простор, забрзување на домашните иновации во беспилотните летала и проширување на комерцијалните операции.Министерката за внатрешна безбедност Кристи Ноем , која ги опиша беспилотните летала како дел од „револуција во технологијата на оружје“, предупреди дека тие „се користат за шверц на смртоносни дроги, таргетирање на нашата инфраструктура и шпионирање на американската одбрана“.

