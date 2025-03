Америка се подготвува да ги нападне овие нуклеарни бази во Иран: Распоредени моќни бомбардери, чекајќи само да истече ултиматумот на Трамп (ВИДЕО, ФОТО)

0 SHARES Сподели Твитни

Соединетите Држави распоредија стелт-бомбардери B-2 Spirit во воената база Диего Гарсија во Индискиот Океан, потег што наводно може да биде поврзан со подготовките за потенцијален напад врз иранската нуклеарна инфраструктура.Аксиос го потврди распоредувањето бомбардери на локацијата, цитирајќи американски официјален претставник кој рече дека акцијата „не е без врска“ со рокот од два месеци што американскиот претседател Доналд Трамп му го даде на Техеран да се согласи со нов нуклеарен договор.

Предупредувањето, наводно содржано во директно писмо до врховниот лидер на Иран, ајатолахот Али Хамнеи, вклучува предлози за продолжување на преговорите и закани за последици доколку Иран продолжи да ја шири својата нуклеарна програма.Бомбардерите Б-2 можат да носат GBU-57 Massive Ordnance Penetrator бомби со прецизно наведување, попознати како „бункер разбивачи“. Станува збор за „пенетратори убијци“ способни да уништат утврдени подземни објекти, вклучувајќи ги и клучните ирански нуклеарни постројки.

Diego Garcia, March 25 2025. 3 (or possibly 7) B-2 Bombers & 9 KC-135. Hardened shelters are essential for the security of US MIL assets. Strategic power display can work to deter enemies, but we must have adequate shelters, especially hardened shelters at Diego, Kadena,… pic.twitter.com/TccJxVXq2r— IPWC (@IndoPacWatch) March 26, 2025

Според извештајот, најмалку три Б-2 пристигнале во стратешката база, заедно со придружните воздушни танкери за полнење гориво.Портпаролот на американската стратешка команда го потврди присуството на бомбардерите – на некои снимки се гледаат три, а други четири авиони на теренот – наведувајќи дека Стратком (американска стратешка команда, една од единаесетте обединети борбени команди во Министерството за одбрана) „рутински спроведува глобални операции во координација со други владини агенции за откривање, одвраќање и стратешки напади на Соединетите држави.Иранскиот министер за надворешни работи Абас Арагчи рече дека Техеран испратил официјален писмен одговор на предлогот на администрацијата на Трамп. Говорејќи на прес-конференција, Арагчи ја отфрли можноста за директни преговори со Вашингтон во сегашните услови, но ја остави отворена вратата за индиректни преговори преку посредници.

New satellite images obtained by AP from Diego Garcia shows how the American military has moved at least four long-range stealth B-2 bombers there. That means a fourth of all the nuclear-capable B-2s that America has in its arsenal are now deployed to the base. A message to… pic.twitter.com/6yTqk6U2gz— Jason Brodsky (@JasonMBrodsky) March 29, 2025

Зголемени тензии„Остануваме посветени на нашата позиција… но отворени сме за дијалог преку соодветни дипломатски канали“, рече Арагчи.Владата на Оман, наводно, ги информирала американските власти за одговорот на Иран и планира да го достави до Белата куќа во наредните денови.Распоредувањето на бомбардерот и дипломатската размена доаѓаат во време на зголемени тензии. Разузнавачките проценки покажуваат дека Техеран се приближува до техничкиот праг за развој на нуклеарно оружје. Воените аналитичари посочуваат дека секој напад врз широко распространетите и утврдени нуклеарни локации на Иран ќе бара високо координирани, прецизни удари со долг дострел, мисии добро прилагодени на флотата Б-2.На социјалните мрежи се појави и видео од Б-2 Спирит кој наводно слетува во воздухопловната база Диего Гарсија, но автентичноста на видеото се уште не е независно потврдена.

For the second night in a row, several U.S. Air Force KC-135R Aerial-Refueling Tankers have taken off from RAAF Base Amberley in Eastern Australia and are currently passing over Queensland, likely to refuel the second flight of B-2 “Spirit” Long-Range Strategic Stealth Bombers… pic.twitter.com/GkRWdCRmrP— OSINTdefender (@sentdefender) March 26, 2025

Во меѓувреме, АП објави дека додека САД продолжуваат со воздушните напади врз јеменските шиитски бунтовници Хути, кои се поддржани од Иран, нејзината анализа на сателитски снимки покажа дека американската војска преселила најмалку четири стелт бомбардери Б-2 во базата Диего Гарсија. Како што објави АП, базата е далеку подалеку од дофатот на бунтовничката група, а овој потег избегнува користење на сојузничките бази на Блискиот Исток, како што објави The Times of Israel.Тројца бомбаши, наводно, биле видени во базата претходно оваа недела.

A B-2 Bomber landing at Diego Garcia pic.twitter.com/MpHwPIbmXm— TheÐogeGlory (@GloryDoge) March 26, 2025

Ако оваа информација е точна, тоа би значело дека четвртина од сите нуклеарни Б-2 што ги има САД во својот арсенал сега се распоредени во база во Индискиот Океан.Администрацијата на поранешниот претседател Џо Бајден користела бомбардери Б-2 со конвенционални бомби во нападите врз цели на Хутите во текот на изминатата година, објавија израелските медиуми.



Пронајдете не на следниве мрежи: