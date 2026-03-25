Америка ја проширува кампањата за напад врз цели во Јужна Америка: Започната е операцијата „Тотално истребување“

Американските сили веќе неколку месеци спроведуваат операции во Јужна Америка, а според соопштението од Министерството за одбрана на САД, се очекува акциите да бидат проширени во наредниот период.

Еден од високите функционери на Пентагон, Џозеф Хамир, изјави дека нападите што се видени досега се само почеток и дека операцијата „Тотално истребување“ (Total Extermination) е на прагот да започне.

Целта на нападот во првата фаза се, како што изјави тој, нарко-картелите во Еквадор, а овие операции се спроведуваат со поддршка на владата на оваа земја.

Сепак, за време на еден од нападите во Еквадор, погодено е и село во Колумбија, кое се наоѓа веднаш до границата. Официјалното објаснување вели дека станува збор за ракета која „отскокнала“ од својата цел и ја преминала границата во соседна земја.

Сепак, сè уште се очекува дека во одреден момент нападите врз нарко-картелите ќе се прошират и во други земји во регионот, вклучително и Колумбија.

Операцијата „Целосно истребување“ е еден вид проширување на претходната операција наречена „Јужно копје“. Во оваа операција, американските сили напаѓаат бродови во Карипското Море за кои велат дека транспортираат наркотици во САД.

Соединетите Американски Држави извршија 46 напади од септември 2025 година, уништувајќи 48 бродови и убивајќи речиси 160 цивили. Во најновиот напад, на 19 март во Пацификот, загинаа уште две лица, а едно лице преживеа.

Администрацијата на Доналд Трамп тврди дека жртвите се членови на барем еден од 24-те или повеќе картели и криминални банди со кои тврди дека војуваат, но одбива да ги именува.

Генералот Франсис Донован, командант на САУТКОМ, минатата недела им рече на пратениците дека нападите врз бродови не се одговор, но навести на уште поширока кампања.

„Она што го правиме во моментов можеби е проширување на операцијата „Јужно копје“, но всушност е процес на антикартелска кампања што врши целосен системски притисок врз оваа мрежа. Верувам дека овие кинетички напади врз бродови се само еден мал дел од тоа“, им рече тој на членовите на Комитетот за вооружени сили на Сенатот.

