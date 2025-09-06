Америка ќе се меша во сè! Се појави нов план за крај на војната во Украина, Трамп гарантира една важна работа!

0 SHARES Сподели Твитни

Зборуваме за голема демилитаризирана зона, чии граници сè уште не се дефинирани, а која би ги одделувала украинскиот и рускиот дел од територијата. САД, благодарение на своите технолошки можности, би го воделе надзорот на зоната користејќи беспилотни летала, сателити и разузнавачки системи, во координација со други земји кои би учествувале во надзорот.Доколку се постигне мировен договор меѓу Русија и Украина, САД би можеле да преземат водечка улога во надгледувањето на безбедносната тампон-зона во Украина, што се разгледува како дел од безбедносните гаранции на земјата, објави NBC, повикувајќи се на извори запознаени со планот.Зборуваме за голема демилитаризирана зона, чии граници сè уште не се дефинирани, а која би ги одвоила украинскиот и рускиот дел од територијата. САД, благодарение на своите технолошки можности, би го воделе надзорот на зоната користејќи беспилотни летала, сателити и разузнавачки системи, во координација со други земји кои би учествувале во надзорот.Безбедноста на зоната би можела да ја обезбедат војници од земји кои не се членки на НАТО, како што се Саудиска Арабија или Бангладеш. Американските трупи нема да бидат распоредени во Украина, велат изворите, но Америка ќе го гарантира мирот.Избегнување на ознаките од НАТОСекој план би барал одобрение од рускиот претседател Владимир Путин. Бидејќи тој се противи на каква било форма на мешање на НАТО во Украина, се разгледува модел во кој безбедносните гаранции би се засновале на билатералните договори на Украина со поединечни држави и военото присуство на земјите кои не се членки на НАТО.Планот се развива по средбата меѓу американскиот претседател Доналд Трамп и Путин во Анкориџ, Алјаска, на 15 август. Иако се очекуваше средбата да го отвори патот за нови разговори, вклучително и можни директни разговори меѓу Путин и украинскиот претседател Володимир Зеленски, напредокот кон мировен договор досега е во застој.Сепак, група сојузници, позната како „Коалиција на волјата“, продолжи да работи на предлог за безбедносни гаранции. На состанокот во четврток, предводен од Франција и Обединетото Кралство, се дискутираше за формализирање на делови од планот.По состанокот, Зеленски објави дека детално е разгледана подготвеноста на секоја земја да придонесе за безбедноста „на копно, на море, во воздух и во сајбер-просторот“.Путин против странски трупи во УкраинаВо петокот, Путин ја отфрли можноста за распоредување странски трупи во Украина. „Доколку се постигнат договори што ќе доведат до долгорочен мир, не гледам цел од присуство на трупи во Украина. Русија ќе ги почитува безбедносните гаранции што мора да се развијат и за Русија и за Украина“, рече тој.Меѓу предизвиците на планот останува дефинирањето кои руски дејствија би предизвикале одговор и каков вид одговор би бил дозволен. Условите за ангажман сè уште не се договорени.Важен дел од договорот би бил континуираниот слободен проток на стоки од Украина. Турција би била задолжена за обезбедување на сообраќајот низ Црното Море и надгледување на Босфорскиот и Дарданелскиот теснец.Што ќе одлучи Трамп?Генералот Ден Кејн, началник на Здружениот штаб на американската армија, ги води разговорите во Пентагон. Исто така, се разгледува и соработката во одбранбената индустрија: САД разгледуваат договор вреден околу 100 милијарди долари што би ѝ овозможил на Украина да купи американско оружје, додека за возврат Вашингтон би добил права на интелектуална сопственост за системи развиени во Украина.Една недела по средбата на Трамп со Путин, Кејн му презентираше на претседателот четири опции за безбедносни гаранции и го препорача најамбициозниот пристап.Портпаролката на Белата куќа, Каролин Ливит, изјави: „Претседателот Трамп е оној кој ги носи одлуките. Од почит кон дипломатските преговори, нема да одиме пред него со коментари за толку важни прашања.“

