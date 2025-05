0 SHARES Сподели Твитни

Алехандро Гарначо беше еден од фудбалерите кои го кренаа гласот по поразот на Манчестер јунајтед од Тотнем во финалето во Лига Европа.

Младиот напаѓач изјави дека сезоната била „срање“ и се пожали на слабата минутажа, односно зошто одиграл само 20 минути во Билбао.

На Рубен Аморим не му се допаднале коментаторите, решил да покаже кој е главен и практично му „удрил клоца“ на Алехандро Гарначо пред целиот тим.

На еден од тренинзите по финалето во ЛЕ, тренерот му порачал на фудбалерот: „Моли се на Бога да најдеш клуб кој ќе сака да потпише со тебе!“.

Со ова, Рубен Аморим ставил јасно до знаење дека нема да смета на Аргентинецот, и тој ќе треба да ја промени средината во летниот преоден рок.

Претходно, тренерот на Манчестер јунајтед постапи слично и со Маркус Рашфорд, кој поради недоволно залагање беше отстранет од тимот и испратен на позајмица во Астон Вила.

ФОТО: X/Manchester United

The post Аморим му покажа на Гарначо кој е водачот: Моли се на Бога да најдеш тим кој ќе биде заинтересиран за тебе. appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: