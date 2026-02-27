Анализа на CNN: Трамп би можел да ги повтори грешките од инвазијата во Ирак со напад врз Иран

0 SHARES Сподели Твитни

Нова анализа на Си-Ен-Ен по разговорите во Женева меѓу САД и Иран што завршија без конечен договор, предупредува дека Доналд Трамп би можел да се најде во истата ситуација во која се најдоа САД по инвазијата на Ирак во 2003 година.

Анализа на Си-Ен-Ен вели дека пристапот на Трамп ги одразува стратешките погрешни пресметки од инвазијата на Ирак во 2003 година.

Индиректните разговори меѓу САД и Иран преку Оман беа завршени во четврток во Женева, со учество на иранскиот министер за надворешни работи, Абас Аракчи, и американските претставници Стив Виткоф и Џаред Кушнер. Министерот за надворешни работи на Оман, Саид Бадр Албусаиди, опиша „значаен напредок“, иако не е постигнат некаков пробив.

САД распоредија најголемо регионално засилување на поморската и воздушната воена опрема од кампањата во Ирак, потег што би можел да изврши притисок врз Техеран, но исто така би можел да го загрози кредибилитетот на претседателот доколку не се преземат понатамошни мерки. Техничките разговори во Виена се закажани за следната недела.

Извештајот на Си-Ен-Ен го истакнува реторичкото позиционирање на администрацијата. Трамп повтори дека Иран никогаш не смее да се стекне со нуклеарно оружје, наведувајќи стотици американски жртви во борбите во Ирак предизвикани од сојузниците на Иран, и се осврна на протестите во Иран.

„Трамп може да имитира дел од реториката и стратешките погрешни пресметки што го доведоа претседателот Џорџ В. Буш до катастрофа на Блискиот Исток по 2003 година“, според Си-Ен-Ен.

Трамп ги истакна балистичките ракети на Иран, велејќи: „Тие веќе развија ракети што можат да ја загрозат Европа и нашите бази во странство и работат на изградба на ракети што наскоро ќе стигнат до Соединетите Американски Држави“.

Државниот секретар Марко Рубио додаде дека дострелот на ракетите „експонзионално се зголемува секоја година“.

Си-Ен-Ен прави паралели со предупредувањата на Буш од 2002 година за ирачките ракети што им се закануваат на американските сојузници. Аналитичарите укажуваат на јаз помеѓу воената подготвеност и дипломатското влијание, забележувајќи дека Иран може да задржи оружје за опстанок на режимот.

Анализата, исто така, ја истакнува неизвесноста околу исходот од раководството на Иран. Генералот Ден Кејн, претседател на Здружениот штаб на вооружените сили, „не може да го предвиди исходот од промената на режимот во Техеран“.

Американските разузнавачки информации покажуваат дека Корпусот на Исламската револуционерна гарда би можел да пополни секоја празнина. Си-Ен-Ен го споредува ова со примерот на Венецуела, каде што Вашингтон имаше познат вршител на должноста претседател; нема еквивалент во Иран. Набљудувачите предупредуваат дека присилната промена на владата би можела да доведе до тврдокорен заменик со антиамериканска ориентација без подобрување на регионалната безбедност.

Си-Ен-Ен го истакнува јазот помеѓу јавната перцепција и воената подготвеност. Додека Трамп очекува брза победа слична на „шокот и страхопочитта“ во Ирак, техничките разговори во Виена сугерираат дека дипломатијата продолжува по паралелен пат.

Пратеникот Стив Виткоф праша зошто Иран не „капитулирал“ под тежината на американската поморска и воздушна моќ. Историската претпазливост, со оглед на судбината на Либија по Моамер Гадафи, може да го објасни внимателниот став на Иран.

