Ананасот не е за секого, шест групи луѓе треба да го избегнуваат

Ананасот има посебно место меѓу најомилените тропски овошја. Освен што е вкусен и сочен, тој е богат со витамин Ц, манган, антиоксиданси и дигестивни ензими кои го зајакнуваат имунитетот и го намалуваат воспалението. Сепак, и покрај бројните придобивки, ананасот не е добар избор за секого. Поради соединенија како што се бромелаин, природни киселини и шеќери, може да предизвика непријатни, па дури и опасни реакции кај некои луѓе. Виетнамската администрација за храна предупредува дека одредени групи луѓе треба да бидат многу внимателни при консумирање на ова овошје.Луѓето со алергии треба да бидат особено внимателниБромелаинот, ензим кој се наоѓа во ананасот, е познат по своите антиинфламаторни ефекти, но може да предизвика алергиски реакции кај чувствителни лица. Луѓето кои страдаат од алергиски ринитис, астма или други алергии може да доживеат стомачни грчеви, гадење, осип, чешање на усните или тешкотии при дишење по консумирање ананас. Симптомите обично се појавуваат во рок од 15 минути. За овие лица, најдобро е целосно да се избегнува ананасот.Дијабетичарите треба да внимаваат на количинатаАнанасот е богат со природни шеќери, особено фруктоза, која може брзо да го зголеми нивото на шеќер во крвта. Ова е проблем за луѓето со дијабетес бидејќи го отежнува контролирањето на шеќерот во крвта и може да придонесе за зголемување на телесната тежина. Се препорачува да се јадат многу мали количини ананас, по можност со оброк што содржи протеини или влакна за да се забави апсорпцијата на шеќер. Исто така е важно да се следи нивото на шеќер во крвта по оброците.Ананас и висок крвен притисок: бидете внимателни со лековитеПоради високата содржина на калиум и бромелаин, ананасот може да влијае на крвниот притисок. Во некои случаи, може да го наруши балансот на течности во телото или да се меша во ефектите на лековите за крвен притисок. Црвенилото на лицето, главоболките и вртоглавицата може да бидат знаци дека ананасот не ви делува добро. Ако имате висок крвен притисок, најдобро е да го консумирате во мали количини и да се консултирате со вашиот лекар.Луѓе со чувствителни заби и непцаПоради киселоста, ананасот може да предизвика непријатност во устата. Ако имате афти, гингивит или чувствителни заби, може да почувствувате чувство на печење, болка или вкочанетост на јазикот и грлото. Честото консумирање може дури и да ја оштети забната глеѓ. Затоа, се препорачува да ја исплакнете устата со вода откако ќе јадете ананас.Луѓе со проблеми со желудникотБромелаинот и киселините во ананасот можат да го иритираат желудникот, особено кај луѓе кои страдаат од гастритис, чир на желудник или рефлукс на киселина. Во овие случаи, ананасот може да предизвика гадење, горушица или влошување на симптомите. Ако имате чувствителен желудник, јадете го во многу мали количини и никогаш на празен стомак.Ако сте чувствителни на топлина – бидете внимателниАнанасот има таканаречен термоген ефект, што значи дека може да ја зголеми телесната температура. Кај луѓе чувствителни на топлина, може да предизвика замор, црвенило на кожата, зголемено потење и чешање, дури и во рок од еден час од консумирањето. Доколку претходно сте забележале вакви симптоми, најдобро е ананасот да го јадете ретко или целосно да го избегнувате.Умереноста е клучна дури и за здрави луѓеДури и ако немате никакви здравствени проблеми, не треба да претерувате со ананасот. Премногу може да предизвика дијареја, гадење или привремено чувство на печење во устата. За да го избегнете ова, секогаш отстранувајте го тврдиот центар и „очите“ на овошјето пред јадење. Здрава порција е онаа што можете да ја јадете без непријатност, обично неколку парчиња на ден.

