Ана Винтур открива што навистина мисли за филмот „Ѓаволот носи Прада“

Модната индустрија беше загрижена дека Ана Винтур ќе биде прикажана во лошо светло.

Сега кога има наследник како главен уредник на Вог, Ана Винтур изгледа малку порелаксирано. Барем, таа е поподготвена да зборува за хит-филмот од 2006 година „Ѓаволот носи Прада“.

Врз основа на истоимениот бестселер од 2003 година од Лорен Вајсбергер, која претходно работеше како лична асистентка на Ана Винтур во Вог, филмот ја раскажува приказната за амбициозна писателка, која ја игра Ен Хатавеј, која наоѓа работа во врвно модно списание под водство на „сурова“ уредничка, објавува CNN.

Мерил Стрип ја играше Миранда Пристли, која се претпоставува дека е инспирирана од ликот на Ана Винтур. Ликот стана синоним за шефови кои тешко се задоволуваат без оглед на индустријата, а Стрип заработи една од нејзините многубројни номинации за Оскар за улогата.

Отиде на премиерата на филмот облечена во Прада

Во минатото, Винтур се чинеше неподготвена да зборува за сето ова. Но, за време на неодамнешното појавување во подкастот „The New Yorker Radio Hour“, модната икона се пошегува со водителот Дејвид Ремник дека „отишла на премиерата облечена во Прада, немајќи поим за што ќе биде филмот“.

И додека му кажала на Ремник, уредникот на „The New Yorker“, дека модната индустрија е многу загрижена дека Винтур ќе биде прикажана во лошо светло, се чини дека ѝ се допаднал филмот и се помирила со него.

„Прво, Мерил Стрип беше таму, што е фантастично“, рече Винтур, додавајќи дека отишла да го гледа филмот и дури и го нашла смешен.

Еве што ѝ се допадна во филмот

„На крајот имаше многу хумор, многу духовитост, ја имаше Мерил Стрип“, рече Винтур, додавајќи дека тука е и Емили Блант во улогата на главна асистентка на Емили Чарлтон.

Во 2009 година, таа му кажа на Дејвид Летерман дека филмот е „фикција“ и забележа дека, „како што вели мојот издавач во филмот, не сум секогаш топла и нежна. Она што ми се допадна во филмот е тоа што навистина ја покажа целата напорна работа што е потребна за создавање списание“, призна таа во тоа време.

Снимањето на продолжението на „Ѓаволот носи Прада“ започна во јуни. Новиот филм ќе ги обедини Мерил Стрип, Ен Хатавеј, Емили Блант и Стенли Тучи.

