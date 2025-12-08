Ана го ставила синот во вакум кеса и го вшмукала воздухот, момчето викало „мамо!“: ВОЗНЕМИРУВАЧКА снимка предизвика гнев кај нацијата

Вознемирувачкото видео објавено на социјалните мрежи од блогерката Ана Сапарина , во кое се појавува нејзиниот син, предизвика гнев во Русија и повик за истрага.
Ана Сапарина (36) од Саратов објави вознемирувачко видео на кое нејзиниот син лежи во правосмукалка. Во следниот момент, Ана зема правосмукалка и го вшмукува воздухот од кесата за да му пружи посебно искуство, како што им кажа на своите следбеници.
Момчето не реагираше неколку секунди, но кога виде дека неговата мајка не запира, извика „Мамо!“ Во тој момент, мама низ смеа вели дека „исто така можеш целосно да го запреш доводот на кислород до кесата“.
Ве предупредуваме дека видеото е вознемирувачко!
A Russian mother filmed a dangerous experiment with her own child — and viewers were shocked36-year-old Anna Saparina from Saratov runs a popular parenting blog, with some of her videos reaching millions of views.She recently posted a video in which she puts her son into a… pic.twitter.com/H2c8e2NEXa— NEXTA (@nexta_tv) December 7, 2025
Објавувањето на видеото предизвика гнев во Русија, при што повеќето луѓе ја обвинија 36-годишната жена дека опасно си игра со животот на својот син, додека локалните социјални служби побараа проверка на условите за живот на семејството и околностите што доведоа до инцидентот.
Според медиумите, снимката довела до полициска истрага, а Ана во меѓувреме ја избришала. Сепак, таа е широко споделувана на мрежите.
Ана е позната по својот блог за родители со видеа кои често достигнуваат милиони прегледи.
