0 SHARES Сподели Твитни

Националната опера и балет објави дека реномираната сопранистка Ана Дурловски ќе ја преземе улогата на Џилда во премиерното изведување на операта „Риголето“ кое е закажано за 9 мај 2025 година. Овој настан е од особен значај, бидејќи Ана Дурловски оваа година слави четврт век од нејзината успешна уметничка кариера. Браво, Ана!

The post Ана Дурловски во улогата на Џилда во операта „Риголето“ на 9 мај 2025 appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: