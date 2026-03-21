АНА ИВАНОВИЌ БЕШЕ ОГРАБЕНА! Бастијан Швајнштајгер брутално ja уништи

Ана Ивановиќ го затвори својот козметички бренд кон крајот на минатата година по три години работење и три милиони евра инвестирани во проектот.

Според изворите, бизнисот завршил поради наводна уцена од страна на поранешниот сопруг Бастијан Швајнштајгер, кој барал половина од заработката, што резултирало со повлекување на производот од продажба.

– Ана инвестираше три милиони евра во бизнисот со природна козметика, која се продаваше и преку интернет и во продавници од Германија и Австрија до Србија. Првата година или две одеше доста добро, но со текот на времето интересот на клиентите се намали, а за тоа придонесоа и високите цени на производите. Сепак, Ана некако ќе ја истуркаше таа приказна да не се мешаше во сè нејзиниот тогашен поранешен сопруг Бастијан, кој по разводот бараше од неа дел од колачот од овој бизнис. Тој побара од неа дури и половина од профитот од продажбата на козметика, а неговиот изговор беше дека многу ѝ помогнал во промоцијата на тие производи и дека благодарение на него продажбата одела одлично на почетокот. Точно е дека Ана го споменуваше во интервјуа кога ги промовираше овие производи, но тоа беше сè – вели соговорникот на „Курира“ и додава:

– Швајни не даде ниту едно евро од своите пари за тој бизнис, а кога Ана слушна дека тој од неа бара речиси 1,5 милиони евра, буквално беше шокирана. Тоа навистина ја потресе и ја направи уште поразочарана од целата агонија и јавен срам што ѝ го предизвика, кога се дозна дека ја изневерил за време на бракот. Секако, Ана не сакаше ниту да чуе за тоа, бидејќи исклучиво ги инвестираше своите пари во овој бизнис, кои ги заработи за време на спортската кариера и спонзорските договори што ги има. Меѓутоа, бидејќи тој сè уште инсистираше да му даде дел од парите, Ана свика итен состанок со својот тим. Таму ги разгледаа сите резултати од претходниот период и кога сè ставија на хартија, сфатија дека заработката и придобивките од тој бизнис се многу помали од првично очекуваните. Сите веднаш се согласија да стават крај на овој бизнис. Резултатот беше дека целото производство беше нагло запрено, дека преостанатите производи беа повлечени од дрогериите, а веб-страницата на овој бренд, која повеќе не постои, наскоро беше затворена. Иако на почетокот беше многу тажна за сè бидејќи вложи многу време и пари во овој бизнис, сега продолжи понатаму и е фокусирана на други работи. Најважно за неа беше што Бастијан не успеа во својот план и што не успеа да добие пари од неа на овој начин, од кои и онака има премногу – заклучи изворот.

