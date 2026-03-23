Ана Ивановиќ и Бастијан Швајнштајгер донесоа одлука по разводот: Заедничките договори од милион долари се минато

Поранешната српска тенисерка Ана Ивановиќ и поранешниот фудбалер Бастијан Швајнштајгер решија да престанат да работат заедно по разводот.

Извор за српските медиуми изјавил дека тие имале договори вредни милиони со бројни луксузни компании за облека, часовници, козметика итн. Со оглед на тоа што важеле за хармоничен пар, многумина сакале да соработуваат со нив поради нивниот „беспрекорен“ имиџ.

Сепак, кога раскинале, таа му ставила до знаење дека повеќе не сака да работи со него, а тој се согласил со нејзината одлука. Според тоа, нивните правни тимови ги известиле своите соработници дека сега ќе можат да ги вработуваат само поединечно.

Тие веруваат дека ова е најдобрата можна одлука за да можат сите да продолжат да работат без никакви компликации.

За потсетување, неодамна беше објавено дека Бастијан Швајнштајгер побарал од неа заработка од 1,5 милиони евра. Тој тврдел дека тие му припаѓаат нему бидејќи помогнал во промоцијата на нејзините козметички производи наречени „Ана Ивановиќ Природни Перформанс“.

Овој негов потег ја шокираше и таа не сакаше да се согласи со ова. Го собра својот тим и откако го анализираа, сфатија дека на крајот ќе биде најдобро да се стави крај на овој бизнис. Брендот беше повлечен од продажба кон крајот на минатата година.

