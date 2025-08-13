Ана Михајлов нова в.д. директорка на „Еразмус“

0 SHARES Сподели Твитни

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност има ново раководство кое ќе ја продолжи имплементацијата на „Еразмус“ и „Европски солидарен корпус“ во Македонија, како и на неколку други европски програми и мрежи за образование и мобилност. За в.д. директорка на институцијата е избрана Ана Михајлов, која доаѓа од редот на вработените и има искуство во областа повеќе од 15 години, соопшти Министерството за образование.Министерката Весна Јаневска на средбата со Михајлов и’ посака успех во спроведување на програмските определби, посочувајќи дека активностите на Националната агенција се исклучително важен дел од напорите на државата за интегрирање на македонскиот образовен систем во европскиот образовен простор.„Михајлов изрази уверување дека институцијата ќе продолжи доследно да ги почитува европските начела за работа при спроведување на програмите за образование и мобилност и придобивките од истите да ги доближува до што повеќе ученици, наставници, граѓански здруженија и други чинители на образовниот систем.Како национален авторитет, Министерството за образование и наука продолжува да ја следи работата на Агенцијата и преку редовна комуникација со образовните и научните институции и тела во рамки на Европската комисија да гарантира правилно и оптимално работење, како и континуирана надградба на капацитетите на институцијата“, се наведува во соопштението.

