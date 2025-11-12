,,Ана Николиќ сакаше да ме пикне во затвор!” – Наташа Беквалац си ја отвори душата за поп-музиката: Јелена Карлеуша ме повреди! (фото/видео)

0 SHARES Сподели Твитни

Пејачката Наташа Беквалац во големо интервју за „Скандал“ искрено зборуваше за разводот од Дача Икодиновиќ, се осврна на актуелните настани на сцената, како и на врската со колешката Јелена Карлеуша, а ја спомена и Ана Николиќ.

Наташа Беквалац раскажа за ЈК како двете се зближиле прво како мајки. Некогаш, како што е добро познато, тие беа многу добри пријателки, но денес – тоа повеќе не е случај.

Според сопственото признание на Беквалац, новата ситуација „е сосема ирелевантна“.

„Карлеуша ме повреди“

– Не знам што се случува со Јелена, кога станува збор за нашата врска. Имав многу убав контакт со неа, никогаш деловен, туку приватен, што ми значеше многу повеќе. Се поврзавме приватно како две мајки, така да се каже, кога имав некои приватни проблеми во еден период – започна Наташа за „Скандал“, додавајќи дека Карлеуша се пронашла себеси, била тука за неа и ѝ дала одредени контакти што ѝ биле потребни.

– Таа беше тука за мене тогаш, ми даде некои контакти и тоа е тоа. Нашите разговори беа претежно за деца. Тоа е темата што ја имав со Јелена. Ми се чини дека таа отсекогаш ми била поддршка бидејќи јас сум личност која едноставно ја чувствува енергијата, до неодамна – продолжи таа речиси во ист здив, забележувајќи дека „не ја знае позадината на несреќата“.

– Сето тоа е неважно за мене. Не е потребно. Не знам, јас сум личност која реагира во моментот. Секако би можела да ѝ кажам: „Здраво“, но во основа, таа ме повреди. Не ме уби, сега кога ме прашувате дали ќе го преболам тоа, но делумно ме повреди. Навистина… бев навистина повредена, сето тоа го почувствував интимно – истакна тогаш за „Скандал“.

Наташа Беквалац сакала да и’ понуди помош на Ана Николиќ, но таа и’ се заканила

Имено, познато е дека на Ана не ѝ се допаѓа кога некој се меша во нејзиниот живот и ја советува, веројатно не ѝ се допаѓа кога некому ѝ е жал, а бурно протестираше кога Беквалац ѝ понуди помош.

– Многу ја сакам и навистина добива поддршка од мене. Откако се појави, па сè до денес, навивам за неа. Значи, навистина навивам за неа од дното на моето срце, сестрински навивам за неа. Мислам дека е ретко талентирана жена и дури се обидов неколку пати да стапам во контакт со неа, но таа не сакаше – рече Наташа за Скандал! и додаде:

– Кога ми кажаа што рекла за мене, беше многу смешно. Толку беше смешно што буквално умрев од смеење и тоа е Ана.

,,Кажи и’ на оваа дека ќе заврши во затвор како овој мојот, како типот во ќелијата до него.“

Но, за мене, таа е толку духовита што се заљубивме во смеењето. На „Тука сум ако ти треба нешто“, таа „еее“. Во ред е, така беше. Јас гласам за Ана.

„Песната „Мама“ беше напишана за Дивна и мене“

Да ве потсетиме, Јелена и Наташа неодамна се најдоа заедно во центарот на вниманието откако Карлеуша на својот „X“ истакна дека песната на Наташа „Мама“ всушност е напишана за неа и нејзината сега почината мајка , Дивна.

На прашањето за тоа на еден настан во главниот град, Беквалац одговори дека „тоа е прашање за текстописецот“.

– Сè што е твое доаѓа кај тебе, а сè што не е, не е твое – исто така коментираше таа, на што подоцна ЈК, според медиумските извештаи на „Република“, одговори со појавување на снимањето на „Пинкови ѕвезди“, каде што е активен член на жирито.

– Што ќе каже? Веројатно се чувствувала глупаво, бидејќи песната по која е именуван албумот се покажа дека не е напишана за неа. Но, ми е мило што ја испеа. А еве, она што го носам е креација на нејзината сестра, Кристина. Мала чест за семејството Беквалац – рече таа.

The post ,,Ана Николиќ сакаше да ме пикне во затвор!” – Наташа Беквалац си ја отвори душата за поп-музиката: Јелена Карлеуша ме повреди! (фото/видео) appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: