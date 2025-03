Ангела Меркел зборува за односите со Владимир Путин

0 SHARES Сподели Твитни

Поранешната германска канцеларка Ангела Меркел изрази мислење дека Владимир Путин, рускиот претседател, се стреми да ја ослаби Европската унија со достапните му средства, но го подвлече значењето на отворање простор за разговори за руските интереси. Одговарајќи на прашањето за можен напад на земји како Германија и Полска од страна на Путин, Меркел нагласи дека тоа е дел од „руската воена стратегија“ за слабеење на други држави. Таа додаде дека нема оправдување за агресија кон друга држава. Меркел верува дека, иако Путин не го насочува своето внимание најмногу кон Германија или Европската унија, туку кон Соединетите Американски Држави, оваа перспектива води потекло од Студената војна. Според неа, САД се и биле главна референтна точка за Путин. На прашањето за поддршката на американскиот претседател Доналд Трамп кон Путин, Меркел не даде јасен одговор. Исто така, таа изрази загриженост за средбата помеѓу Трамп и украинскиот претседател Володимир Зеленски во Белата куќа, истакнувајќи дека би сакала да избегне такви моменти. Таа укажала на сиромашните илузии во однос на Путин, а конфликтот во Украина од 2022 година откри нова димензија, додека проектот Северен тек 2 остана во мирување. Според Меркел, било донесено погрешно решение, и ја подвлече потребата од размислување за дипломатски иницијативи кои ќе бидат подготвени за вистинскиот момент.

