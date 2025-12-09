Англичаните им ја забрануваат на играчите најпопуларната прослава на гол: Ова е објаснувањето (фото)

Новата година ќе донесе и значителна промена во правилата за прославување на голови во Англија, бидејќи Премиер лигата одлучи да забрани еден начин на прослава, кој е веројатно најпрепознатливиот и најпопуларниот.
Имено, од 1 јануари, Премиер лигата им забрани на фудбалерите да ги прославуваат своите голови лизгајќи на колена на теренот.
EXCLUSIVE: The Premier League have BANNED the knee slide celebration, from January 1st performing the act will be a yellow card offence. The decision aims to safeguard players from potential injuries, such as turf burns or joint strain, after growing concerns about the risks… pic.twitter.com/mQBQO8dm5Q— Francis (@FrancisChipp) December 8, 2025
Од почетокот на 2026 година, судиите во Премиер лигата ќе ги казнуваат ваквите прослави на голови со жолти картони, а раководството на Премиер лигата понуди објаснување за оваа одлука.
Како што рекоа, прославувањето на гол со лизгање на теренот на колена предизвикувало повреди кај самите играчи, а сега лидерите во лигата очигледно решиле да ги заштитат.
Значи, во Англија, оваа прослава веројатно наскоро ќе биде заборавена, бидејќи играчите сигурно ќе избегнат да добијат жолт картон на овој начин.
Интересно е што ваков вид прослава го искористи Бруно Фернандеш во понеделник вечерта, во победата на Манчестер Јунајтед над Вулверхемптон од 4-1, а речиси сите фудбалери во најсилната лига на светот знаеја како да ја искористат.
