0 SHARES Сподели Твитни

Во тек на глобалната криза, наместо да се надополнуваат, државните стокови резерви се празнеле и препродавале со одобрување на тогашниот државен врв, обвини денеска Викторија Андоновска од ВМРО-ДПМНЕ.

Според партијата, во периодот од 2019 до 2021 година биле отпишани 2.000 тони јачмен и пченица, во вредност од околу 800.000 евра. Како одговорни за ова, Андоновска ги посочи Зоран Заев, Венко Филипче и Љупчо Николовски.

Таа тврди дека за да се прикрие недостатокот во стоковите резерви, веднаш потоа биле спроведени два тендери со соседна држава за набавка на 20.000 тони жито.

„Со овие два тендера, Заев, Филипче и Николовски сметале дека ќе ги покријат празнините во стоковите резерви и дека јавноста ќе заборави. 800.000 евра народни пари завршиле во нивни џебови, а 2.000 тони јачмен и пченица – на црниот пазар во друга држава“, изјави Андоновска.

The post Андоновска: Житото од стоковите резерви завршило на црн пазар appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: