Андоновски: Електронскиот систем за управување со документи ќе биде целосно модернизиран до крајот на годината

Министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски денес ја најави модернизацијата и редизајнот на Националниот систем за електронско управување со документи наречен „eDMS“, кој, според него, е клучот за дигиталната администрација и функционирањето на јавната администрација.Системот, по неговото лансирање, го користеа само 20 институции и се покажа како нестабилен, несоодветен и без техничка поддршка и соодветни стандарди за сајбер безбедност.„Кога ја презедовме одговорноста за системот, затекнавме ситуација која не ги задоволуваше потребите ниту на граѓаните ниту на институциите. Тоа е скап, но нефункционален систем кој се користи само во 20 институции. Во последните две години немаше техничка поддршка, одржување или развој. Немаше стандарди за сајбер безбедност и никој не се грижеше за безбедноста на системот. Честите прекини и падови го правеа системот нестабилен. Се користеше исклучиво како електронски кабинет за архивирање, без употреба на архивирање или дигитална обработка на документи“, објасни Андоновски.Откако ја презеде одговорноста за системот, Министерството ги презеде првите конкретни мерки, вклучително и усвојување на нов закон за архивско работење според европските стандарди и спроведување детални безбедносни тестови.Андоновски најави дека целта е системот „eDMS“ да биде целосно функционален, безбеден и интегриран во институциите до крајот на годината, со автоматизирана обработка на документи и можност за следење на случаите во реално време, и најави дека од 1 октомври оваа година, министерството целосно ќе ги елиминира хартиените документи од своето работење.Министерот додаде дека планот е да се вклучат нови институции, министерства и јавни претпријатија како корисници на овој систем, што, како што вели, ќе им го олесни пристапот на граѓаните до донесување одлуки, сертификати, печати и слично.

