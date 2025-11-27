Андоновски: Над 37 илјади студенти добија купони за купување електронски уреди, досега се искористени 17 илјади од нив

0 SHARES Сподели Твитни

„Во период од околу десет дена, издадени се 37.970 купони за купување електронски уреди наменети за студенти, а повеќе од 17.000 студенти веќе ги искористиле овие купони“, информираше министерот за дигитална трансформација, Стефан Андоновски.

Тој нагласува дека оваа мерка е исклучително корисна и ужива голема популарност меѓу студентите.

Тој очекува зголемување на бројот на апликации кон крајот на периодот за аплицирање.

„Настанот во последните два-три дена покажува дека повеќето студенти чиј приоритет беше да купат ваков уред веќе го направиле тоа. Во последните денови имаше илјада нови апликации дневно, па бројот постепено се намалува. Очекувам уште еден бран кон крајот на рокот на 20 декември“, рече Андоновски.

Во врска со случаите каде што некои студенти ги препродале купоните, министерот Андоновски објаснува дека купонот не може да се користи без презентирање лична карта и личен потпис.

„Сега, ако некој го купи уредот, а потоа го продаде, нема што да направиме во врска со тоа“, вели Андоновски.

Во врска со инцидентите каде што постдипломците успеале да добијат ваучер, иако тие се наменети исклучиво за универзитетски студии, Андоновски објаснува дека постои постапка што ја спроведуваат Генералниот секретаријат на Владата и Пазарниот инспекторат.

„Се појавија студенти кои се обидоа да го измамат системот, а тоа се студенти кои не се на универзитетски студии како што е пропишано со закон. Имаше проблем со евиденцијата што покажуваше дека апликацијата е успешна до крајот, но купонот беше неважечки бидејќи немаше потврда за редовен студент и тие купони не можеа да се искористат. Некои од нив добија информации дека успеале да ги искористат купоните уште првиот ден од аплицирањето и во таа насока Генералниот секретаријат на Владата има постапка за тоа како да се продолжи, а проектот го следи Државниот пазарен инспекторат, кој врши надзор, па затоа го оставам овој аспект на овие институции“, додава Андоновски.

На критиките од опозицијата дека проектот е неуспешен, тој одговара дека тие се „смешни“ затоа што доаѓаат од политичка партија која не направила ништо за младите луѓе.

