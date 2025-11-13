Андоновски: Aко утре ги почнеме преговорите, Македонија ќе ги претрка Албанија и Црна Гора

Министерот за дигитална трансформација, Стефан Андоновски, во гостување на тв 21 истакна дека Македонија е технички подготвена за отпочнување на преговорите за членство во Европската Унија и дека земјата би го надминала напредокот на Албанија и Црна Гора.

„Сигурен сум дека ако утре ги започнеме преговорите, Македонија ќе биде земјата која ќе ги претрка Албанија и Црна Гора. Напредокот што сме го направиле во прилагодувањето на европскиот пазар, приближувањето до единствениот европски дигитален пазар и реформите во јавната администрација го прави тоа можно“, рече Андоновски.

Тој додаде дека моменталните оценки на ЕУ за земјата се под влијание на нерешените политички прашања.