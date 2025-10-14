Анкета на ЦРТА: Студентската листа води пред листата на Вучиќ

Речиси две третини од граѓаните го гледаат распишувањето предвремени избори како излез од кризата, објави Центарот за истражување, транспарентност и одговорност (ЦРТА) од Белград.

речиси секој трет гласач од владејачките партии смета дека треба да се распишат избори – според анкетата на јавното мислење спроведена од ЦРТА помеѓу 13 и 27 септември.

Доколку одевме на гласање во овој момент, тоа ќе го правевме во референдумска клима, односно во околности на речиси црно-бела поделба помеѓу оние кои се за претседателот Александар Вучиќ и оние кои се за студенти, односно за промени. Во овој момент, кога не се знае кога ќе бидат распишани изборите, студентската листа е поддржана од 44 проценти од граѓаните, а блокот предводен од Александар Вучиќ од 32 проценти, изјавија од ЦРТА.

43 проценти од граѓаните велат дека не е важно кој ќе дојде на власт наместо Александар Вучиќ, а 39 проценти од нив сметаат дека би било полошо без него, што најјасно ја илустрира референдумската атмосфера и поделбата во општеството. Исто така, се намалува и уделот на граѓани со умерен или неодлучен став кон протестите против владата – 58 проценти ги поддржуваат, 39 проценти не ги поддржуваат, додаваат оттаму.

„Подготвеноста на општеството за промени се одразува и во наодот дека повеќе од половина од граѓаните веруваат дека земјата оди во погрешна насока, во споредба со една третина кои веруваат дека Србија е на вистинскиот пат. Речиси идентични наоди беа пронајдени и на почетокот на студентските протести, во декември 2024 година. Граѓаните кои веруваат дека земјата оди во погрешна насока се претежно оние кои ги поддржуваат протестите и ги наведуваат гневот, огорченоста и загриженоста како преовладувачки чувства“, велат од ЦРТА.

Поларизацијата е видлива и во она што секој човек го препознава како најголеми проблеми на Србија – за 26 проценти од граѓаните, најголемиот проблем е системската корупција, а за 20 проценти тоа се студентите и блокадите. Граѓаните, исто така, ја наведуваат владата како клучни извори на загриженост, како и сопствените економски проблеми.