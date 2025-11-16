Анкета: Повеќето Германци би поддржале воведување задолжителна воена служба

Анкетата, спроведена од Институтот за истражување на јавното мислење (INSA) за весникот „Билд“, покажа дека 58 проценти од испитаниците сметаат дека воведувањето задолжителна воена служба е исправно, додека 29 проценти не се согласуваат, а 13 проценти рекле дека не можат да одлучат.

Порано оваа недела, германската влада, составена од конзервативниот блок на канцеларот Фридрих Мерц и централно-левичарските социјалдемократи, постигна тешко постигнат компромис за зајакнување на вооружените сили на Германија со воведување нов модел на доброволно регрутирање за зголемување на големината на армијата.

Планот на владата предвидува дека доколку доброволната воена служба не е доволна за пополнување на редовите на Бундесверот (германските вооружени сили), парламентот може да воведе задолжителна воена служба, во која регрутите што ќе служат ќе бидат случајно избрани.

Сепак, 57 проценти од анкетираните не очекуваат доволно доброволци за да се постигнат целите на Бундесверот за персонал. Само 25 проценти веруваат дека овој модел ќе биде успешен, а 18 проценти велат дека не можат да дадат проценка.

Личната подготвеност за служење во војската останува ниска, при што само 31 процент од анкетираните посочиле дека се подготвени да бидат доброволци, додека 55 проценти целосно ја исклучуваат оваа можност.

Социолошката анкета на INSA беше спроведена помеѓу 13 и 14 ноември меѓу 1.003 лица.

Германија ја укина задолжителната воена служба во 2011 година, но може да се врати со едноставно парламентарно мнозинство, вклучително и во време на зголемена тензија или вонредни одбранбени состојби