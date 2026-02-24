Анкета: Шест од 10 Американци велат дека Трамп станал нестабилен поради возраста

Шест од 10 Американци, вклучувајќи значителен дел од републиканците, веруваат дека Доналд Трамп станал понепредвидлив како што старее, според новата анкета на Ројтерс/Ипсос.

Вкупно, 61% од испитаниците рекле дека рекле дека Трамп „станал понепредвидлив со возраста“. 89% од демократите, 30% од републиканците и 64% од независните го опишуваат на тој начин.

Белата куќа не одговори на барањето за коментар.

Вкупниот рејтинг на одобрување на Трамп малку варираше во последните месеци, движејќи се помеѓу 40% и 38%. Во тековната анкета, 40% го одобруваат неговиот „перформанс“ како претседател (зголемување од 38% минатиот месец). Тој го започна својот мандат со рејтинг на одобрување од 47%.

Повеќето Американци веруваат дека политичкото раководство на САД е премногу старо.

79% се согласуваат со изјавата „избраните функционери во областа Вашингтон се престари за да ги претставуваат повеќето Американци“. Средната возраст во Сенатот е 64 години , а во Претставничкиот дом 58 години.

Демократите се малку посклони да сакаат помлади политичари. 58% од нив веруваат дека лидерот на демократите во Сенатот, Чак Шумер, 75, е престар за функција.

Трамп се врати во Белата куќа во јануари 2025 година на 78 години, што го прави најстариот претседател што е инаугуриран. Оттогаш, тој постојано креира нови политики.

Само 45% од испитаниците рекле дека би го опишале Трамп како „паметен и способен да решава проблеми“, што е намалување од 54% во анкетата на Ројтерс/Ипсос во септември 2023 година.

Републиканците, сепак, го сметаат Трамп за паметен, при што 81% велат дека е паметен. Меѓу демократите, процентот на оние кои мислат дека Трамп е способен да решава проблеми се намалил на 19% од 29% во септември 2023 година. Меѓу луѓето кои не припаѓаат на ниедна партија, 36% велат дека Трамп ја одржува менталната острина, што е намалување од 53% во 2023 година.