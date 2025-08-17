Анкета: AfD има најголема поддршка меѓу германските граѓани

Најновите анкети на јавното мислење покажуваат дека Алтернатива за Германија (AfD) има најголема поддршка меѓу германските граѓани, додека партнерите во владејачката коалиција, Христијанско-демократската унија (CDU) и нејзиниот коалициски партнер, Социјалдемократската партија на Германија (SPD), ја губат поддршката, објавува Frankfurter Rundschau.

Анкета на Институтот за истражување на јавното мислење Forsa во соработка со RTL и NTV наведува дека AfD има 26 проценти поддршка од граѓаните и е на прво место по популарност меѓу гласачите.

CDU, која имаше 28,5 проценти поддршка на изборите за Бундестагот во 2025 година, сега има 24 проценти поддршка меѓу Германците.