Антикорупциската служба на Украина отвори истрага за мито во „Енергоатом“

– Националната антикорупциска служба на Украина започна обемна истрага за наводни корупциски практики во енергетскиот сектор, поврзани со државниот оператор на нуклеарни централи „Енергоатом“.

Во соопштение на агенцијата за антикорупција, независна од Владата, се наведува дека поранешен советник на министерот за енергетика, шефот на безбедност на „Енергоатом“, еден бизнисмен и четворица административни службеници биле вклучени во „криминална организација на високо ниво“. Ниту еден од нив не е именуван во соопштението.

Според истрагата, деловни партнери на „Енергоатом“ биле принудени да плаќаат мито од 10 до 15 проценти за да избегнат блокирање на плаќањата или губење на статусот на добавувачи.

Се наведува и дека „стратегиски претпријатија со годишен приход од над 200 милијарди гривни (околу 4,8 милијарди долари) биле контролирани од лица без официјални овластувања“.

Извештајот следи по протестите и меѓународниот притисок во јули, кога претседателот Володимир Зеленски беше принуден да ја врати независноста на антикорупциските институции, чија работа е клучна за напредокот на земјата кон членство во Европската унија.

Украинската енергетска инфраструктура, веќе оштетена од руските бомбардирања оваа есен, се соочува со сериозни предизвици, иако атомските централи не се директно нападнати.