Антикорупциска на некоја од наредните седници ќе испита дали има судир на интереси кај Томовски и СОЗР

0 SHARES Сподели Твитни

Антикорупциската комисија на некоја од следните седници ќе донесе одлука за евентуален судир на интереси кај директорот на СОЗР – Ивица Томовски. Опозициската СДСМ обвинуваше дека 160 тендери добила фирма блиска на наводно блиско лице на директорот на владината служба, најави претседателот на ДКСК, Адем Чучуљ.

Денеска и од СДСМ реагираа дека како што велат 92 дена откако го иницирале предметот за Томовски но и другите поврзани со различни тендери ДКСК се уште не се изјаснила а велат молчат и другите институции пред кои тие поднеле и доставиле докази за коруптивните скандали и судир на интереси .

Предметот кој го отвори антикорупциска по иницијатива на СДСМ а во врска со директорот на СОЗР Ивица Томовски треба да покаже дали имало судир на интереси но и дали има или не поврзаност со компанијата Сити аутсорсинг . Томовски пак уште тогаш најави тужба против СДСМ поради јавно изнесување пред јавноста на неговиот телефонски број од партиската говорница

Пронајдете не на следниве мрежи: