Анти Нетанјаху протест – со запазена социјална дистанца.

И тоа има. Насобраните на протестот против Нетанјаху протестираа од бараната социјална дистанца еден од друг, за да не се доведат во ризик од КОРОНА ВИРУСОТ.

Во неделата, имаше собир различен од кој било друг претходно. Голем број демонстранти – проценети од либералниот весник Хаарез на повеќе од 2.000 – стоеле на два метри оддалечени едни од други, нивните места обележани на земја со црни крстови.

Организаторите гарнатираа дека ќе им обезбедат на демонстрантите заштитни маски за лице.

#TelAviv’s Rabin Square, protests against corruption & Benjamin Netanyahu in the age of #COVID19, organisers spent the day marking the area with X’s for people to stand on to keep social distancing in place. #Israel pic.twitter.com/GeozzDJKWg

— Aurora Intel – #StayHome (@AuroraIntel) April 19, 2020